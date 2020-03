Se fac înscrieri pentru obținerea sau prelungirea Licenței UEFA C

Până în 24 martie se fac înscrieri pentru cursul de obținerea sau prelungirea Licenței UEFA C, curs organizat de AJFMM.

Asociația Județeană de Fotbal Maramureș (AJFMM) organizează – prin Comisia Tehnică – curs pentru dobândirea sau prelungirea Licenței UEFA C.

Pentru cursul de obținerea Licenței UEFA C, următoarele acte trebuie depuse într-un dosar plic la sediul AJFMM (Bd. Unirii 11J, Baia Mare), de luni până vineri, între orele 9.00-13.00: fișă de înscriere tipizată (se găsește la sediul AJFMM); co­pie după cartea de identitate; copie după certificatul de naștere; copie legalizată după diploma de Bacalaureat; cazier juridic (în original); dovadă medicală care atestă că viitorul cursant este sănătos clinic și apt pentru efort fizic (în original); aviz medical care să ateste că viitorul cursant este apt din punct de vedere psihologic (în original); 2 fotografii 3/4 (atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic jpeg sau png); o scurtă prezentare privind activitatea fotbalistică și motivele pentru înscrierea la acest curs.

Cei care doresc să-și prelungească valabilitatea cardului de Licență UEFA C sunt rugați să depună o cerere în acest sens la sediul AJFMM, menționând data expirării cardului. De asemenea, solicitantul trebuie să aibă în dosarul tip plic 2 fotografii 3/4 (în format electronic jpeg sau png) și cardul expirat. Și în acest caz, dosarele se depun la sediul AJFMM, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00.

Taxa de înscriere se va achita la sediul AJFMM, o dată cu depunerea dosarului pentru înscrierea la cursul de obținere a Licenței UEFA C.

Înscrierile se pot face până în 24 martie.

Detaliile le puteți obține de la Ioan Onciu – președinte Comisia Tehnică a AJFMM, apelând 0732-955605.