Drumul băimărencelor s-a oprit în sferturi!

SCM Gloria Buzău – CS Minaur Baia Mare 23-20 (8-9)

Drumul băimărencelor în Cupa României s-a oprit în sferturile de finală, CS Minaur pierzând duelul pentru accederea în Final Four cu SCM Gloria Buzău, 23-20 (8-9), disputat joi seara în deplasare. Cel mai echilibrat sfert de finală a fost tranşat de către gazde, asta şi datorită faptului că cele mai în formă jucătoare din tabăra noastră, Lisewska şi Seraficeanu, jucătoare convocate şi la loturile naţionale ale Poloniei şi României, nu au prins cea mai bună zi. Totuşi, echipa coordonată de Costică Buceschi nu a ieşit definitiv din calculele cupelor europene, locul 3 ocupat în acest moment permiţându-i să spere la acest obiectiv netrasat la început de sezon.

Prima repriză a duelului dintre ocupantele poziţiilor 4 şi 3 ale Ligii Florilor MOL s-a derulat sub semnul echilibrului, cu ambele echipe la conducere, dar şi cu multe ratări la ambele porţi. Până la urmă, după cele 30 de minute la cabine a intrat în avantaj CS Minaur, 8-9. Băimărencele păstrează avantaj minim şi în partea secundă, până la scorul de 14-15 (42). De aici încolo, Gloria Buzău pune stăpânire pe joc şi se distanţează la patru goluri – 20-16 (54). Oaspetele nu mai au forţa să recupereze în cele şase minute rămase şi gazdele se califică în Final Four după succesul cu 23-20. • Sala Sporturilor din Buzău. Fără spectatori. • Arbitri: Bogdan Stark (București) / Romeo Ștefan (Ploiești). Observator FRH: Gheorghe Bejinariu (Pitești). • Aruncări de la 7 m: 4-6 (transformate: 2-6; au ratat: Simion şi A. Ilie). Minute de eliminare: 10-6. • SCM Gloria Buzău: Blazek, Iordache, Mîrcă Olariu – Rotaru 9, Ilie 5 (1 din 7 m), Simion 3, Subțirică 2, Șeleve 2, Petruș 2 (1 din 7 m), Stoleru, Petrovic, Apetrei, Khouildi, Condurache. Antrenor: Ovidiu Mihailă. • CS Minaur Baia Mare: Măzăreanu (8 intervenții, a apărat un 7 m), Enache (3 intervenții) – A. Popa 7 (6 din 7m), Burlachenko 3, Ho­tea 3, Shteriova 3, Cîrstea 2, Rysankova 2, L. Tămaș, Argyelan, Szolosi, Polocoșer, Cona­che, Seraficeanu, Lysewska, Bondar. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs și Claudia Cetă­țeanu.

Rezultatele sferturilor de finală: CSU Cluj Napoca – CS Rapid București 32-40; SCM Gloria Buzău – CS Minaur Baia Mare 23-20; Partidele SCM Râmnicu Vâlcea – HC Dunărea Brăila și CSM București – CSM Slatina au fost amânate.