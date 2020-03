“Să trăieşti în umbra Olimpului, departe de el, dar să simţi că eşti acolo”, acesta a fost crezul artistului plastic, Valentin I. Rozsnyai, în momentul în care şi-a gândit cea de-a treia expoziţie personală din Baia Mare. Lucrările au fost expuse la Galeria de Artă a Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Baia Mare. Deocamdată, expoziţia nu poate fi admirată, deoarece spaţiile expoziţionale s-au închis din cauza alertei privind riscul de îmbolnăvire cu coronavirus.

Mitologia greacă transpusă artistic

“Toată expoziţia, toate titlurile şi temele sunt legate într-un fel sau altul de mitologia greacă. Ce simbol mai puternic poate fi decât Muntele Olimpului? Expoziţia întreagă este dedicată semnelor mitologice: de la Icar, Dafne, apoi simbolurile universale, cum e cel al Păsării Phoenix etc. De aici a pornit titlul expoziţiei. Să trăieşti în umbra Olimpului, departe de el, dar să simţi că eşti acolo. Picturile sunt într-un registru cromatic grav şi tocmai asta denotă că am ales bine titlul”, a spus Valentin I. Rozsnyai.

Artistul se declară un pasionat de mitologie, aşa se face că şi lucrările de licenţă şi disertaţie au fost legate de acest domeniu. Au urmat două expoziţii în Baia Mare, pe aceeaşi temă: în 2010 a fost epuizat simbolul Calului Troian, iar în 2017, simbolul Cronosului, al timpului.

“Acum am zis că e timpul să mă aplec asupra Olimpului care străluceşte şi motivează foarte mulţi pictori diurni, solari, care pictează cu lumină, cu culoare strălucitoare spre deosebire de mine. Am zis că fac lucrările în umbra Olimpului pentru că dacă are o parte care străluceşte, Olimpul trebuie să aibă şi o parte umbroasă. Dacă am reuşit sau nu rămâne de văzut. Fiecare om va vedea ce rezonează în el referitor la oricare pictură. Eu pot să le dau doar o cheie, un cod, un titlu şi cred că titlurile sunt sugestive. Decodează ce am vrut să spun eu în pictura respectivă”, a adăugat artistul expozant.

“Eu pictez idei”

Pe de altă parte, Valentin I. Rozsnyai a punctat că intenţia sa este aceea de a spiritualiza întreg universul artistic pe care îl aduce în faţa iubitorilor de artă. “Simbolurile picturale şi cromatice sunt în general universale. Ceea ce folosesc eu sunt puţin mai personalizate. Încerc să spiritualizez fiecare lucru pe lungimea de undă a sufletului meu. Cine rezonează privind lucrarea pe aceeaşi lungime de undă va putea intra în sufletul meu să vadă ce vede Rozsnay când se pune în faţa pânzei albe şi are o idee. Eu pictez idei. Poate că mă inspir din natură, din zâmbetul unei persoane, un gest, dar îl transpun metaforic”, a concluzionat Valentin I. Rozsnyai.

“O voce singulară” în arta băimăreană

De cealaltă parte, conf. univ. dr. Adrian Chira a remarcat faptul că “Valentin I. Rozsnyai este un caz aparte în această pleiadă de noi absolvenţi ai şcolii din Baia Mare din mediul universitar. Este o voce singulară care încearcă să se facă simţită nu numai la noi, ci şi în străinătate. Are premii obţinute în Serbia, Croaţia. E vizibil apreciat. Putem constata o uşoară desprindere de trecutul artistic care era orientat spre o căutare în zona imprevizibilului, în zona căutării formale structurale. El ne prezintă lucruri care prin structura compoziţională, cromatica, factura compoziţională vin să ne arate un moment al desăvârşirii operei de artă. Calitatea, texturile luxoase ale pânzelor sale, compoziţiile perfecte vin să vorbească dincolo de ce înseamnă căutare, o abilitate în a-şi construi spaţiile expoziţionale. Din punctul de vedere al structurii vizuale, putem spune că ele se apropie de orfism, acea zonă în care culoarea trăieşte şi comunică asemenea notelor muzicale”.

În plus, în opinia lui Adrian Chira, “Rozsnyai întotdeauna urmăreşte să îşi exprime atitudinea pozitivă în care sparanţa este cea dătătoare de sens. Ceea ce îl desparte de ceilalţi creatori din Baia Mare este faptul că lucrările sale sunt stăpânite de o rigurozitate extraordinară”.