Dosare penale pentru infracţiuni rutiere

În perioada 14-15 martie poliţiştii rutieri au întocmit 7 dosare penale pentru infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, constatate pe drumurile judeţului.

În Ariniş

Poliţiştii au constatat că, un tânăr, de 29 de ani, din Băseşti, a condus sub influenţa băuturilor alcoolice, el fiind implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale.

În timp ce se deplasa cu auto spre localitatea de domiciliu, pe fondul vitezei neadaptate, tânărul a pierdut controlul direcţiei de deplasare, s-a lovit de o bordură, a rulat pe un şanţ în două roți, circa 25 de metri, a distrus un gard şi s-a oprit într-un final într-un alt autoturism. Din fericire nicio persoană nu a fost rănită.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul Medical de Permanență Ariniş, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.

În Vişeu de Sus

Un conducător auto, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a acroşat autoturismul oprit în faţa sa pentru a efectua virajul la dreapta, de pe DN 18, strada Aleea Eroilor, pe strada Țapinarilor.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, în cazul bărbatului, de 56 de ani, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În Borşa

Poliţiştii care supravegheau traficul rutier pe strada Rotundului au oprit pentru control un autoturism, condus de un tânăr, de 18 ani, din oraş.

Din verificările efectuate în bazele de date rezulta faptul că, tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie, iar autoturismul are numerele expirate din data de 30.08.2019.

Se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „punerea în circulaţie a unui vehicul neînmatriculat”

În Baia Sprie

Au fost efectuate controale pe drumurile publice pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulaţie.

Poliţiştii au identificat un bărbat, de 69 de ani, care conducea un autoturism pe strada Piaţa Libertăţii.

Având în vedere faptul că acesta emana halenă alcoolică, i s-a solicitat să se supună testării cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat, fapt pentru care a fost condus la Centrul Medical de Permanență Baia Sprie, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În Baia Mare

Duminică noaptea, la ora 00:25, o patrulă de siguranță publică din Baia Mare a constatat că, pe B-dul Traian, un autoturism circulă haotic.

Poliţiştii au oprit autoturismul în cauză şi au identificat la volan un bărbat, de 30 de ani, din Coltău. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Județean, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge.

În Suciu de Sus

Sâmbătă seara, la ora 21:56, poliţiştii din Suciu de Sus au oprit în trafic, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, de 41 de ani, din Târgu Lăpuş.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost condus la Spitalul Orășenesc Târgu-Lăpuș, unde i-au fost recoltate două probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză se fac cercetări privind săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În Fărcaşa

Pentru aceeaşi infracţiune este cercetat şi un bărbat, de 58 de ani, din Fărcaşa, depistat de poliţişti în timp ce conducea prin localitate un autoturism, având valoarea de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Centrul Medical de Permanență Fărcașa, pentru prelevarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.