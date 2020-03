De câteva săptămâni, relațiile dintre oameni au luat o turnură neașteptată. Evident, din pricina acestei molime care bântuie lumea. În special Europa, deci și România. Nici nu știu despre ce să mai scriu, când evenimentele se succed cu o mare viteză. Foarte multe state din lume își închid granițele și impun restricții stricte de călătorie pentru a limita răspândirea coronavirusului. Nici nu-mi vine să amintesc acest cuvânt! Dacă aș scrie despre zborul păsărilor, m-ați judeca pentru dezertare de la arzătorul subiect. Nu am cum, deoarece și eu îl trăiesc cu intensitate și răspundere. Mai ales dacă mă uit în buletin.

Cum ziceam, acum oamenii comunică altfel. Cu telefonul și, evident, cu sufletul, cu dorul mărturisit și cu binecuvântatele cuvinte de mângâiere. Acum, cuvintele au o mare valoare terapeutică. De aceea conversațiile dintre doi oameni se încheie cu expresia vindecătoare: „Ai grijă de tine!”, sau „Aveți grijă de voi!” Da, trăim vremuri netrăite până acum. Țara se află în situație de urgență, stare națională care ne pune la încercări. Avem nevoie de rigoare în toată țara, guvernul trebuie să fie ferm, tocmai pentru a avea grijă de noi. Nu trebuie să uităm că, atunci când realitatea este mai dură, mult dorita libertate în democrație trebuie abordată sub deviza: aveți grijă de voi! Măsurile radicale, prevăzute în decret, să le privim ca un reazim că nu suntem abandonați. Dar să avem grijă să nu ne părăsim singuri.

Cu toată înțelegerea pentru această atmosferă radicală, nu putem trece cu vederea eventualele derapaje din societate, care prind cheag în vremi de criză. Am auzit un vestitor de pe sticlă, obosit în repetiții, că starea de urgență ar favoriza abuzuri din partea puterii, a guvernului proaspăt învestit cu puteri depline. Nu cred că, în vremea delicată pe care o traversăm, cineva și-ar permite exagerări. Și pentru putere, dar și pentru opoziție, este un serios examen pentru viitorul lor politic. Dar ar fi un gest de neiertat ca eșalonul politic românesc să profite de necazul oamenilor.

Lăsați să treacă urgia peste noi și apoi veți cunoaște foloasele. Apoi, nu pot trece cu vederea burzuluiala unui micropartid duplicitar, care „a refuzat să fie complice la instalarea dictaturii lui Iohannis.” Deocamdată, pandemia, care ne-a cuprins și pe noi, trebuie învinsă cu cât mai puține pierderi. De aceea, cred că trebuie să fim înțelegători cu prevederile din decretul stării de urgență. Unele ni se pot părea exigente, dar și situația care le-a generat este fără precedent în acest veac. Am sesizat îngrijorări despre rolul armatei în starea de urgență a țării. În asemenea situație, avem în vedere că garnizoanele din țară, câte au rămas, au spații cu paturi, grupuri sanitare, cantine și infirmerii. Este nevoie să citim cu atenție decretul stării de urgență, prevederile lui, care au menirea să ajute, să sprijine și în nici un caz să creeze probleme.

Este nevoie să fim solidari, și apoi solitari, și să avem încredere unii în alții. Să facem în așa fel încât starea de urgență să nu fie o stare de panică. De aceea, este foarte important ca informația să fie preluată din surse oficiale, credibile, cu posibilitatea de a fi ușor verificată. Și administrația țării trece o probă de foc. Atenție sporită la cei care măresc prețurile, fără să dea seama nimănui. Da, este o situație care va rămâne în istorie. Europa nu a cunoscut o asemenea criză, la fel de dramatică, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pandemia a venit fără declarații belicoase, furișându-se pe cărări nevăzute, cu efecte aducătoare de moarte. Suntem invitați să fim calmi, înțelegători cu soarta și cu semenii noștri. După cum aminteam la început, urarea în vreme de criză este: aveți grijă de voi! Nu uit să aduc, și să aducem, mulțumiri medicilor și asistentelor care veghează ca viața să învingă. În fiecare zi, Marco, de departe, de tare departe ne spune să avem grijă de noi. Și voi, să aveți grijă de voi!