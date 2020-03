Consumul de droguri creşte an de an

Agenția Națională Antidrog a publicat raportul pe anul 2019 privind fenomenul consumului de droguri, alcool și tutun, precum și al traficului de droguri. S-a constatat că 7% dintre români, mai ales cei între 15 şi 34 de ani, au consumat sau consumă droguri ilicite. Se constată o creştere a interesului pentru noile substanţe psihoactive, dar şi pentru canabis, cel mai consumat drog în România. Urmează NSP (noile substanţe psihoactive), cocaina (crack), LSD, ecstasy, ciupercile halucinogene, heroina, amfetaminele, ketamina…. Rata consumatorilor de droguri este de 6 persoane la o mie de locuitori.

În ceea ce privește ţigările (fumatul), 40% dintre români declară că fumează, cel mai mare procent din ultimii 12 ani. A crescut şi consumul de medicamente fără reţetă.

Programele de prevenire ale Agenţiei Naţionale Antidrog au ca obiectiv informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei generale, şcolare şi a grupurilor vulnerabile privind efectele consumului de alcool, tutun, droguri şi substanţe noi psihoactive, precum şi dezvoltarea unor atitudini şi practici în rîndul acestor categorii de populaţie, prin orientarea grupurilor ţintă către activităţi recreaţionale dezirabile social, ca alternativă la consumul de droguri.

În Maramureş, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog are sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 29 (în clădirea Camerei de Conturi), tel. 0262-211055. Pe ţară, 4.266 de români au cerut consiliere de la ANA. La C.P.E.C.A. Maramureș, persoanele care se adresează Centrului pot beneficia de evaluare și consiliere medicală, psihologică și socială, gratuit și confidențial și, dacă se impune, pot fi redirecționate la secţiile de psihiatrie ale spitalelor din Baia Mare, Cavnic şi Sighetu Marmaţiei. Persoanele sub 18 ani pot merge la dezintoxicare doar la centrul zonal din Cluj-Napoca. Jumătate din persoanele care ajung la centrele de tratament solicită tratament pentru canabis (peste 2.000 de cazuri, pe ţară). Cazurile de persoane dependente de droguri injectabile sînt asociate de obicei cu cazurile de HIV şi VHC (virusul hepatiei C).

În lipsa drogurilor clasice, se folosesc medicamente cu conţinut psihotrop şi stupefiant (benzodiazepine, zolpidem, barbiturice, oxicodonă, codeină). Ca noi droguri, se folosesc canabinoizi, sintetici şi triptamine.

Scăderea semnificativă a preţului cocainei înseamnă că pe piaţa românească au fost aduse cantităţi mari. Traficul şi consumul de droguri ca fenomen rămîne concentrat în Bucureşti, Cluj, Timiş şi Arad.

În faţa judecătorilor, în 2019, au ajuns 6.000 de persoane care au traficat droguri, faţă de 4.000 în 2018, fiind condamnate circa 600 de persoane. Anual, sînt descoperite în trafic, la volan, în jur de 350 de persoane sub influenţa drogurilor. Se consumă droguri şi în penitenciare, procentul consumatorilor fiind de 12%.