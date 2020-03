Grădiniţă de peste 600.000 euro, finalizată în Satulung

Administraţia Satulung este pe final cu un proiect important pentru comunitatea locală, acela de construcţie a unei grădiniţe, ridicată de la zero. Spaţiul va oferi toate condiţiile necesare unui act educativ de calitate şi, cel mai probabil, va fi cu program prelungit.

Deşi termenul de finalizare este în vară, au mai rămas de executat doar câteva lucrări interioare: „Avem grădiniţa la care s-a început construcţia de la zero. Construcţia e terminată la exterior, după cum se poate vedea. Acum se lucrează la interioare, unde se poate face orice, indiferent de vremea de afară. În această primăvară trebuie să fie terminată. Eu am pus termen în contract cât mai scurt, însă mi-am luat marja de întârziere, dar eu spun că ne vom încadra în termen. Normal puteam pune termenul de execuţie până la 36 de luni, dar noi l-am pus mult mai scurt, aşa că până în vară lucrările trebuie finalizate. Contează atât firma ce construieşte, cât şi angajaţii cu care lucrează. La noi s-a lucrat, dar eu am fost tot pe ei şi le-am dat indicaţii când am văzut că nu merge totul cum trebuie. Profesia mea de bază fiind constructor, ştiu cu ce se mănâncă”, a precizat Bujorel Vasile Mureşan, primarul comunei Satulung.

Construcţia este impunătoare

Clădirea care va adăposti grădiniţa este spaţioasă şi se întinde pe două niveluri, oferind condiţii optime preşcolarilor: „Construcţia este mare, cu încăperi pe două etaje, unde încap mai multe grupe. Intenţia noastră este să o facem cu program prelungit. Părinţii sunt la serviciu şi să vină la amiază să-i scoată pe micuţi este cam greu. Apoi nu au cu cine îi lăsa după, căci sunt mici şi nu pot rămâne singuri. Copii avem, momentan sunt şi solicitări pentru program prelungit, dar vom vedea cum va fi după ce finalizăm investiţia şi o dăm în folosinţă. Însă copii vor fi cu siguranţă, deoarece îi aduc şi acum la centru, cu microbuzul, odată cu elevii din satele vecine. Dotări vor fi la standardele actuale, totul nou. Avem şi mulţi tineri, se măreşte cartierul de tineri, deci avem toate premisele să fie bine din acest punct de vedere”, a conchis primarul. Investiţia, în valoare de circa 640.000 de euro, s-a realizat din fonduri europene, nerambursabile.