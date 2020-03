Măsuri necesare pentru flexibilizarea activităţii

Oficialii Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş (ITM) fac o serie de recomandări angajatorilor, dar şi lucrătorilor în contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19. În conformitate cu dispoziţiile de la Ministerul Muncii, conducerea ITM Maramureş indică măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă în contextul suspendării cursurilor școlare în unitățile de învățământ, fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre părinți să rămână la domiciliu pentru supravegherea copilului minor, dar și în cazul în care se consideră că prezența lucrătorilor la locul de muncă ar putea constitui un risc.

Programe individualizate de muncă

Printre variantele aduse în discuţie se numără: stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului. În această situație, angajatorul are obligația de a asigura instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă. De asemenea, se recomandă desfășurarea activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă.

În ceea ce privește personalul contractual din instituțiile publice, vor fi aplicabile prevederile Codului Muncii, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. În cazul instituirii, în condițiile legii, a stării de carantină sau în caz de forță majoră, contractul individual de muncă se va suspenda de drept. În plus, se analizează și posibilitatea de a acorda zile libere sau concedii, în situația în care lucrurile vor evolua în sens negativ.

Atenţie sporită asupra sănătăţii angajaţilor

În acelaşi document se mai evidenţiază necesitatea efectuării unei analize la nivelul fiecărui angajator în vederea prioritizării serviciilor esențiale sau relevante de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor; asigurarea de către angajator a securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă în condițiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și dispunerea măsurilor necesare pentru: asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi instruirea lucrătorilor; acordarea echipamentului de protecție (măști, mă­nuși de protecție etc.). Totodată, se impune întocmirea unui plan de asigurare a continuității activității în situația în care un număr semnificativ de lucrători nu ar putea să își desfășoare activitatea la lo­cul de muncă organizat de către angajator. În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu.