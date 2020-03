Sfânta Liturghie la Mănăstirea istorică Bârsana

Duminică, 15 martie 2020, duminica a doua din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea istorică Bârsana din Protopopiatul Sighet.

Sfânta Liturghie Arhierească

Ierarhii Maramureşului au oficiat Sfânta Liturghie în Altarul de Vară al Mănăstirii din cauza condiţiilor de restricţie impuse de oficialităţile naţionale pentru prevenirea infecţiilor cu coronavirus, când în spaţiile închise nu este voie a intra mai mult de 50 de persoane, credincioşii fiind, astfel, răsfiraţi în generoasa curte a mănăstirii, iar Sfânta Liturghie fiind amplificată prin difuzoare. A slujit un sobor format din trei preoţi şi 5 diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

În întâmpinarea Ierarhilor a venit Teodor Ştefanca, primarul comunei Bârsana, care s-a rugat împreună cu soborul şi credincioşii din curtea mănăstirii.

Înainte de otpustul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul şi tot soborul şi poporul drept credincios din curtea Mănăstirii Bârsana s-au rugat în genunchi cu Răgăciunea specială pentru încetarea noii epidemii, transmisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru fiecare mănăstire şi parohie din Patriarhia Română.

Cuvântul de învăţătură

La momentul pricesnei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostiti un cuvânt de învăţătură despre Sfântul Grigorie Palama, despre viaţa sa sfântă, despre trăirea în Sfântul Munte Athos, cultura teologică pe care o avea şi care l-a ajutat să formuleze o învăţătură importantă pentru credincioşi.

„În această vreme suntem chemaţi împreună sufletul şi trupul să arate multă căinţă către Dumnezeu. De aceea, Biserica ne îndeamnă să sporim postul şi rugăciunea şi să le împreunăm cu fapta cea bună. El este autorul unei cugetări teologice conform căreia omul, alcătuit din trup şi suflet, poate ajunge să simtă prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în viaţa lui dacă se curăţeşte de patimi şi păcate, dacă trăieşte o viaţă de dreaptă credinţă şi are şi o dreaptă vieţuire, pe lângă dreapta mărturisire a credinţei. Aceasta se poate realiza prin post şi rugăciune multă şi prin silinţă neîntreruptă de a păzi poruncile lui Dumnezeu, rânduielile Bisericii. Prin această dreaptă vieţuire, dreaptă mărturisire şi dreaptă făptuire, omul se poate purifica, se poate curăţi, se poate mântui şi chiar se poate sfinţi, ca să devină bine plăcut lui Dumnezeu încă din timpul vieţii, rugăciunile să-i fie ascultate şi bine primite şi împlinite. Omul poate simţi prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt şi Lumina necreată a lui Dumnezeu, Lumina taborică, Lumina lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc. Poate s-o simtă, s-o întrezărească cu ochii inimii, cu ochii sufletului său. Aceasta este învăţătura acestui mare Sfânt al Bisericii, numit Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, din Grecia, pe care ne-a lăsat-o nouă, credincioşilor.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a tâlcuit apoi credincioşilor pericopa evanghelică despre vindecarea slăbănogului din Capernaum, care se citeşte în a doua duminică din Postul Sfintelor Paşti.

„Şi pericopa evanghelică citită este atât de potrivită la vremurile pe care le trăim azi. Se desprind mai multe lucruri pe care este bine să le reţinem: solidaritatea celor patru bărbaţi. Trăim vremuri grele. Suntem într-o mare tulburare şi strâmtorare cum n-a mai fost în lume. Toţi oamenii de pe pământ trăiesc o traumă şi o înspăimântare cum nu a mai fost vreodată. O boală ameninţătoare, într-adevăr periculoasă, ne face să ne temem mai tare decât de păcatele care ucid sufletul. Se sting candelele şi se închid Altarele. Ne temem de boli care ucid trupul. Dar nu ne ferim şi nu ne temem de pericole care ucid sufletul. Ce-a zis Mântuitorul către Apostoli? Vor veni pericole. Veţi fi aduşi în faţa judecăţii. Veţi fi batjocoriţi. Veţi fi daţi afară din sinagogi. Nu vi se va permite să vorbiţi, să vă adresaţi oamenilor. Veţi fi consideraţi periculoşi. Nu vă temeţi, a zis Mântuitorul, de cei ce ucid trupul, iar de suflet nu pot să se atingă. Parcă am fi şi noi în aceeaşi stare, în aceeaşi situaţie. Să nu fugim de bolile trupeşti, să ne ocupăm de gravele boli sufleteşti, care se vindecă numai prin rugăciune, numai prin Liturghie, numai prin evlavie, numai prin pocăinţă, numai prin fapte bune.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a îndemnat poporul la rugăciune şi post pentru îndurarea lui Dumnezeu ca să salveze ţara şi chiar lumea:

„Noi, românii, suntem un popor credincios şi poate pentru rugăciunile poporului român va izbăvi Dumnezeu toată lumea şi tot pământul. Pentru că mult pot mulţi puţini împreună. Trebuie să ne rugăm. Lumea a uitat de toate. A uitat să se întoarcă. Lumea a uitat să fie solidară, normală, firească şi să se poarte frumos. Alergăm în toate părţile. Am devenit materialişti. Ne ocupăm mai mult de cumpărături,” a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Sfinţirea Casei Monahale

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a deplasat cu soborul şi maicile mănăstirii la noua casă monahală, a 17-a clădire din lemn ridicată în acest complex monahal, unde a oficiat rugăciunile de binecuvântare a chiliilor maicilor.