Andreea Popa a făcut pasul la naţionala de senioare

A ajuns pentru prima dată în sala de handbal pe când era în premergător și vrea să devină cea mai bună jucătoare din lume!

În vârstă de 19 ani, Andreea Popa este cea mai tânără componentă a lotului național de handbal al României. Momentul în care a ajuns să se antreneze alături de Cristina Neagu și Crina Pintea a fost unul dintre cele mai emoționante din cariera sa.

„A fost o emoție de nedescris. Când le vedeam la televizor, mă gândeam cum ar fi să fiu lângă ele, să vorbesc cu ele, să văd cum sunt ele ca oameni. Mereu mă încurajau, ziceau să nu am emoții, să mă simt bine și să fac ceea ce știu. A fost o emoție foarte plăcută. M-au surprins pentru că, în teren, Cristina pare o fire impulsivă, care știe să își conducă echipa și mă întrebam dacă e așa și în afară. De fapt, este o fire foarte amuzantă și o persoană foarte ok. E printre modelele mele din România. De când eram mică am tot auzit de Cristina Neagu, ce a făcut și ceea ce face ea este excepțional” – Andreea Popa, componentă a echipei naționale de handbal a României.

Vrea să devină cea mai bună jucătoare din lume

Andreea Popa are o legătură strânsă cu hand­balul încă din perioada copilăriei. Medaliată cu argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European în 2017, sportiva legitimată la Minaur Baia Mare visează la cea mai importantă distincție.

„Mama mea este antrenoare de handbal și la vârsta de nouă luni m-a adus prima dată în sală, în premergător. Multă lume spune că ea m-a forțat să merg la sportul acesta dar, fiind în domeniu, cred că m-a atras de la sine și am zis că asta va fi cariera mea. Visul meu este să devin cea mai bună jucătoare din lume. Încă sunt mică, dar mă gândesc departe. Fiind din generația nouă, noi încercăm să fim altfel decât cele de dinainte. Am o mentalitate de luptătoare, nu concep să mă depășească cineva, trebuie să fiu acolo. Sunt o fire foarte ambițioasă, bătăioasă când vine vorba de meciuri tari, nu-mi place să pierd și mă consider un lider, mai ales când vine vorba de generația mea” – Andreea Popa, componentă a echipei na­ționale de handbal a României.

Andreea Popa: „Vreau să demonstrez că pot să ajut echipa”

Handbalista crede că are avantaje datorită faptului că este cea mai tânără jucătoare din lotul „tricolor” de senioare. În plus, Andreea este convinsă că va face parte din națională la competițiile importante care vor urma.

„E foarte bine că sunt mezina lotului. Un avantaj este că mi se pot ierta, sper, greșelile pe care le voi face la antrenament, inevitabil vor apărea. Am încredere că, având jucătoare cu atât de mare experiență în jurul meu, nu va fi o presiune asupra mea. Am foarte multe de în­vățat de la fiecare în parte. Pentru orice sportiv este un vis să ajungă la Jocurile Olimpice. Am șanse să prind echipa și să demonstrez că și dacă sunt cea mai mică, pot să ajut echipa prin toate calitățile pe care le am”, a completat Andreea Popa.

Materialul este preluat de pe site-ul Federaţiei Române de Handbal.