La biroul de relații cu publicul • Atenție la contractul de creditare!

Un cetățean din satul Săsar a venit la redacție cu un vraf de sentințe și decizii judecătorești de la Tribunalul Maramureș, Curtea de Apel Cluj și Înalta Curte de Casație și Justiție București, care îi dau dreptate în conflictul juridic pe care l-a avut în perioada 2010-2017 cu o bancă din Baia Mare.

Cu toate că a cîștigat procesul, în răstimpul de 7 ani banca l-a executat silit și i-a vîndut casa lăsată în garanție. Omul a rămas așadar fără locuință și cu pensia poprită! A venit cu actele grămadă și la redacție, pentru a informa opinia publică despre cazul său și a-i avertiza pe clienții băncilor să fie cu ochii în patru, să se consulte cu un avocat înainte de a intra în relație conflictuală cu o bancă, dar și mai bine, înainte de-a semna un contract bancar.

În anul 2008, cetățeanul din Săsar a luat un credit bancar pentru a-și finaliza casa din satul Săsar. Timp de un an, a plătit rata de 510 euro/lună, însă cînd banca i-a mărit rata lunară la 640 euro, și-a dat seama că nu o poate plăti, așa că a achitat în continuare tot suma de 510 euro pe lună, acuzînd clauzele abuzive din contract.

Banca a acționat însă mai rapid decît el și, printr-un executor judecătoresc, l-a scos afară din casă, iar la licitație locuința a fost cumpărată cu doar 40.000 de euro, de o persoană necunoscută. Nu s-a putut opune, ar fi trebuit să atace banca printr-un proces, ar fi însemnat taxe de timbru de 20.000 lei, bani pe care nu-i avea!

Judecătorii i-au dat dreptate omului, decizînd că majorarea dobînzii bancare variabile de la 7,4 la 10,4% a fost abuzivă (conform Legii 192/2000 și Legii 296/2004, care aplică regulamentele europene, clauzele contractuale trebuie să fie predictibile și transparente). A doua clauză abuzivă: comisionul de rambursare. A treia: executarea garanțiilor. Argumentele magistraților se întind pe 27 de pagini, cu scris mărunt! Banca trebuie să prevadă mecanismul de stabilire a dobînzii în mod clar și explicit. Clientul trebuie să știe de la început că dobînda poate să crească în func­ție de anumiți factori precizați (ROBOR, dobînda de politică monetară a BNR etc.). Prin OUG nr. 174/2008, băncile au fost obligate să introducă în contracte formula de calculare a dobînzii variabile. Legis­lația noastră a fost armonizată cu cea europeană.

Avocatul băncii a susținut în fața instanței că beneficiarul creditului de 65.000 de euro a fost corect informat, iar prețul unui produs bancar nu trebuie explicat. Însă judecătorii zic altfel: clientul trebuie să fie informat privind mecanismul de calculare a dobînzii, avînd în vedere că perioada de creditare este lungă, aici 25 de ani. Contractul semnat între client și bancă conținea cuvîntul „exigibil”, ceea ce înseamnă că executarea garanțiilor poate fi cerută de creditor de îndată ce creditatul nu-și achită ratele timp de un an.

• Ieri, cetățeanul din Săsar ne-a anunțat că renunță la sesizare, deoarece s-a înțeles cu banca, a fost despăgubit și e mulțumit!

Ioan NEGRU