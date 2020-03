Şcoală în vremea coronavirusului • Cum predau profesorii din Maramureş şi cum învaţă elevii? (I)

Toate unităţile de învăţământ din ţară sunt închise pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus, iar această situaţie fără precedent a forţat ca actul educaţional din România să se digitalizeze forţat. Începând de la grădiniţă şi până la liceu, cadrele didactice din Maramureş s-au mobilizat să asigure în această perioadă toate pârghiile virtuale posibile pentru ca preşcolarii şi elevii să fie afectaţi cât mai puţin posibil de lipsa interacţiunii faţă în faţă cu educatorii, învăţătorii ori profesorii. Situaţia este, într-adevăr, incertă, iar cadrele didactice sunt îngrijorate de felul în care orele pierdute vor fi recuperate, în special la disciplinele prevăzute în calendarele examenelor naţionale. Invitaţi să-şi expună metodele de lucru online cu preşcolarii şi elevii, câteva cadre didactice din Maramureş au răspuns cu mult entuziasm, oferind, astfel, exemple de bună practică pentru colegii lor din sistem.

„La noi la liceu, regula este că fiecare comunică – pe Messenger sau pe WhatsApp – cu clasele pe care le are. Nu știu ce fac ceilalți colegi, însă deoarece nu ne permitem să pierdem vremea (materia e foarte multă și grea), soțul meu și cu mine le scriem elevilor din clasele pe care le avem, și apoi le scanăm lecții (în fiecare zi, sau o dată la două zile, dacă sunt mai lungi) – cu teorie și probleme -, pe care ei au obligația să le scrie în caietele de clasă. Eu, cel puțin, voi verifica asta la întoarcerea la școală (am un sistem de recompense/constrângeri care funcționează.) Desigur că elevii ne pot întreba oricând, orice lucru legat de lecțiile respective și de temele mari pe care le-au primit la ultima oră de curs. Deo­camdată, m-a întrebat o elevă de clasa a IX-a. De obicei, elevii îmi mulțumesc, după ce le postez lecția, semn că au văzut-o, cel puțin. Eu, una, le-am dat teme mari tuturor, înainte de a se sista cursurile. După calculele mele, mai au de lucru la ele, cel puțin pentru săptămâna asta. Singurii cărora le voi verifica efectiv temele înainte de a ne revedea sunt cei de clasa a VIII-a, care au de făcut teste de Evaluare Națională. Le-am spus să le posteze pe grup, atunci când le termină de scris (le cunosc scrisul), cu cât mai multe explicații. Nu predau la clasa a XII-a, din fericire. Doresc să vă spun că lucrez mult mai mult pentru elevi, ca timp, decât în perioadele normale de școală. De fapt, aproape că nu mai am timp de altceva… deși Netflix îmi tot trimite mesaje cu filme atrăgătoare. Nu sunt deloc în vacanță, parcă am două norme de predare. E mult mai solicitant, deoarece trebuie să pun pe hârtie și toate explicațiile pe care le spuneam atunci când predam (și nu le scriam decât atunci când îmi dădeam seama că e cazul, ca să se rețină mai bine ideea) pentru ca să preîntâmpin întrebările pe care elevii ar fi putut să le aibă, dacă am fi fost față în față. Cu toate acestea (cu toate că le explic cât pot eu de mult) și în ciuda faptului că cei mai mulți dintre elevii mei sunt buni la matematică, metoda nu va duce la aceleași rezultate ca dacă am fi la școală. Și asta deoarece lecțiile de la școală sunt interactive, iar cursul predării se poate modifica, în funcție de nelămuririle pe care le au elevii (care nu pot fi tot timpul prevăzute). Categoric, toată lumea va pierde și va fi stresată, după ce ne vom întoarce la școală. Cât de mare va fi stresul, depinde de ce va hotărî ministerul. După mine, ar fi extrem de nedrept să se înghețe anul școlar. Aș accepta să se prelungească școala, după sfârșitul oficial al anului școlar, de dragul elevilor. Ce va fi vom vedea. Deocamdată, să fim sănătoși cu toții!”. (Dana Heuberger, profesor matematică Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare)

„Având în vedere că anul acesta am clasa pregătitoare, eu colaborez zilnic cu părinții elevilor mei. Le trimit în fiecare zi fişe pe Facebook, precum şi jocuri educative cu cifre şi litere. Copiii sunt încântați de jocuri şi unii mi-au mai cerut. Părinții îmi trimit poze cu ce au lucrat pe fişe sau în caiet. Despre urmări: cel mai probabil, vom recupera câte o oră-două în plus în fiecare zi până la finalul anului şcolar”. (Marian Hotca, învăţător la Şcoala Săsar – structură a Şcolii Gimnaziale Recea)

„La noi, majoritatea profesorilor au trimis exerciții/teme copiilor prin intermediul diriginţilor. Fiecare clasă, la noi, are grup de Facebook sau WhatsApp. Aşa se transmit informaţiile. Pentru engleză, eu am ales să trimit linkuri spre site-uri cu exerciții on-line pentru că, din fericire, sunt foarte multe astfel de site-uri. Agendaweb.org, de exemplu, oferă o largă varietate de exerciții de gramatică şi vocabular pe niveluri, de la elementar sau avansat. Site-urile trimise de mine oferă şi feedback imediat, aşadar se face corectarea. Din păcate, eu nu am certitudinea accesării de către elevi a resurselor. Însă, încerc să comunic prin intermediul diriginţilor. Situația mi se pare complicată. Mă gândesc că recuperarea se va face cu prelungirea anului școlar – ar fi o soluție mai viabilă în comparaţie cu recuperarea sâmbăta. Cu 2 ore/săptămână, engleza nu pierde foarte mult, însă sunt materiile de examene unde se pierd multe ore. În altă ordine de idei, mă simt total paralizată în derularea proiectelor Erasmus. Săptămâna viitoare, ar fi trebuit să găzduim reuniune la noi, noroc că am amânat. Însă, după previziuni, nu cred că vom putea derula mobilităţi până în septembrie, ceea ce va aglomera grozav anul doi de derulare. Situația nu mi se pare deloc roz deocamdată şi sunt îngrijorată”. (Claudia Stoica, profesor limba engleză Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic)

„Personal, le trimit diferite fişe de lucru, jocuri, exerciții prin responsabilul din comitetul de părinți care, la rândul lui, trimite pe grupul părinţilor de la grupa respectivă, iar aceștia îmi trimit înapoi poze cu copiii desfășu­rând activități. Urmăresc site-uri, platforme educaţionale (Twinkl, spre exemplu), grupuri de pe rețelele sociale, din care mă inspir și preiau modele adaptându-le unele după nivelul de grădiniţă, folosind mijloacele proprii: laptop, internet. La nivel de grădiniţă, nu văd aşa gravă situația putând, de exemplu, să fie recuperate unele teme prelungind anul școlar cu 1-2 săptămâni sau muncă suplimentară acasă. Eu cred că gravitatea este mai mare la nivel primar, gimnazial și liceal unde materia ar trebui recuperată neapărat”. (Anda Bianca Somotyuk, educatoare la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Baia Mare)

„Încerc să țin pasul cu noile cerințe educaționale și mutarea lecțiilor în mediul virtual. Deși materia pe care o predau, respectiv educație fizică și sport, este puțin diferită de celelalte materii, am încercat să ofer elevilor câteva lecții create de mine și alți colegi de specialitate. Țin legătura cu colegi din țară și, astfel, am hotârât să realizăm un website cu resurse educaționale online, deocamdată pentru elevi, dar pe care dorim să-l extindem și la profesori. Ideea acestui site mi-a venit când am văzut pe Facebook o fotografie care întreba ce pot face profesorii de sport pentru învățarea online. Oricine poate accesa site-ul Educație Fizică și Sport online la adresa https://elena1r.wixsite.com/efs-online unde deja există postate câteva lecții care se adaptează învățării online, cum ar fi: programe de aerobic, fitness, dans, şah, dar și despre tehnici de respirație sau mod de viață sănătos. Nu știu dacă acest site este o idee bună, dar încerc să mă aliniez cerințelor actuale. Desigur, site-ul este în permanentă schimbare. Încercăm să adaugăm noi lecții, probabil urmează cele din programa școlară, oferind, astfel, informații teoretice. Iar prin filmulețe video existente online să exemplificăm și exercițiile de învățare pentru un anumit sport sau joc sportiv. Situația nu este ușoară, având în vedere că nu există practic un orar, nu toată lumea are acces la anumite platforme, iar elevii aleg deocamdată materiile pe care pun accent pentru examene. E de înțeles. Știm foarte bine că nu au existat programe unitare de formare pentru profesori sau dacă au fost aceştia şi-au plătit cursurile din banii lor. Nu poți cere învățare virtuală dacă nu ai format profesorul și elevii pentru asta. Profesorii fac la ora actuală experimente și se adaptează din mers. Deocamdată, nu pot controla dacă elevii lucrează pe anumite programe sau nu. Noi suntem la dispoziția lor dacă ne cer sfatul sau au anumite idei. Așteptăm, de asemenea, și alți profesori să vină cu idei sau materiale pe care să le putem încărca pe site astfel încât să fie la dispoziția tuturor celor interesați”. (Elena Rusu, profesor educaţie fizică şi sport Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare)