Starea de spirit

Înainte de a mă apropia de foaia albă, mi-am zis să scriu despre orice, numai despre epidemia care ne-a intrat în viață să nu scriu. Parcă nu mai avem viață personală, ci trăim drama unei lumi la care suntem părtași. După cum se vede, nu am putut ocoli fierberea cotidiană. Sunt evenimente care vor schimba ziua de mâine a lumii în care trăim. Consecințele scapă înțelegerii imediate. Inițial, a fost o criză medicală locală, aparent ignorată, devenită acum o chestiune globală. La televizor se numără morții din Italia, Spania, Franța. Sunt de ordinul miilor. Pe această realitate tragică se brodează isteria. Greu putem vedea dincolo de ea. Suntem avertizați că suntem în fața unui fenomen, în care, după ce se va sfârși, vom fi plasați într-o altă lume. Deocamdată, primim sfaturi medicale, să ne spălăm pe mâini, să nu strănutăm în public, să avem șervețele de unică folosință. Să nu ieșim din casă, să păstrăm distanța socială. Nu mai jucăm cărți, ci putem citi romane din bibliotecă.

Ce să spun? Stare de urgență. Care a reactivat câteva cuvinte cu mare încărcătură dramatică: panică, frică, pericol. Unii s-au trudit să le explice după dicționar, dar ele sunt trăite cu intensitate. Panica nu este totuna cu frica. Panica ar fi spaima subită, pe când frica este o stare de neliniște sufletească cauzată de un pericol. De aceea autoritățile nu trebuie să funcționeze sub stare de șoc, cu toată starea de urgență. E nevoie să se instaureze o stare de spirit capabilă să ne încurajeze. Antidotul pentru panică ar fi încrederea. În autorități lucide, responsabile și, apoi, încrederea în noi. Care sunt legate între ele. Măsurile de protecție sufletească trebuie asumate de toți. Nu este tocmai ușor.

Ușor de spus, mai greu de făcut. Am văzut că au loc, în unele țări, manifestări inedite făcute de cei care au intrat în izolare. Oamenii au ieșit la balcoane, la geamuri, cântând împreună pentru a se încuraja. Dar și pentru a mulțumi medicilor, asistentelor, infirmierilor pentru truda lor din linia întâi. Iată, cântecul poate fi o eliberare, un mesaj de unitate și de mulțumire. Cântecul poate fi și expresia învingerii fricii. Bine ar fi ca virusul să poată fi alungat de viori. De soprane și baritoni, ori de naiul lui Zamfir. Din păcate, arta spectacolului nu rimează cu starea de spirit actuală. Nici metaforele nu-și mai află locul. Prea abundă știrile care trezesc frica în noi.

Deși mă ocup cu sfiala cuvintelor, în aceste zile îmi adaptez vocabularul. Frumusețea nu mai vindecă boli. O generație care a trăit în siguranță și confort e nevoită să se adapteze urgent la condiții care amintesc de vremuri de război. Deși cele două dezastre nu fac parte din aceeași tipologie, modul în care apasă asupra lumii pare asemănător. Se fac previziuni disperate. Premierul Marii Britanii estima un milion de morți în țara lui, fiecare familie din Albion își va pierde un membru. E adevărat, l-a tras cineva de mânecă, și-a revenit, dar glontele a plecat din pușcă. Ce stare de spirit putem avea cu asemenea vești?

Deși unora nu le place, autoritățile ne pot da porția de încredere. Abțineți-vă de la șicane politice. Am la îndemână exemple nefericite, dar nu mai pun paie pe foc. Fiind vorba despre autorități, se prefigurează în noua lume o nouă evaluare a lor. În aceste zile, presiunea asupra lor este enormă. Responsabilitatea oamenilor politici, a administrațiilor este mare, deoarece toată lumea așteaptă rezolvări concrete, imediate. Toate stângăciile, incompetența, felul în care se comunică vor fi taxate. Se vor încheia cariere politice, altele vor începe. Mădălin Hodor crede că cea mai importantă miză a viitorului este reașezarea relațiilor sociale, a încrederii și dezvoltarea unei noi conștiințe globale. Deși în Europa s-au luat măsuri care privesc teritoriul național – cum ar fi închiderea granițelor – această nouă amenințare ne privește pe toți, fără posibilitatea de a ne ascunde în spatele gardurilor de sârmă.

Dacă starea de spirit este vitală pentru a traversa acest deșert, consecințele economice sunt pe buzele tuturor. Se crede că ordinea mondială se îndreaptă spre o nouă înfățișare. Marea putere economică a Chinei a fost lovită, Statele Unite se arată ca țară câștigătoare, iar Uniunea Europeană analizează criza de unitate, pândită de migrație și Brexit. Și vine deruta din economie.