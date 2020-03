Tinerii din Maramureș își continuă activitatea în mediul digital

Pandemia generată de noul tip de coronavirus a sistat, în mare parte, interacțiunea față în față a tinerilor maramureșeni. Centrul de Tineret s-a închis, voluntarii și-au întrerupt programul din unitățile de învățământ ori din comunitățile defavorizate, iar marile proiecte Erasmus+ au fost puse pe pauză. Tinerii din asociațiile din județ s-au repliat, însă, rapid în această criză. Aceștia s-au mobilizat exemplar folosindu-se de tot ceea ce ține de mediul digital pentru a păstra legătura unul cu celălalt și a dezvolta noi proiecte, virtuale.

„Pentru moment, avem 7 voluntari internaționali găzduiți în Baia Mare care fac parte din trei proiecte diferite. Într-adevăr, perioada asta este cel puțin provocatoare, iar noi învățăm alături de fiecare dintre tinerii cu care lucrăm. Activitățile organizației au fost suspendate pentru moment, dar chiar și așa, atât noi, cât și voluntarii noștri lucrăm de acasă. Noi păstrăm comunicarea cu partenerii și scriem proiecte pentru alte finanțări, iar voluntarii au un program de activități, altfel. Ne dorim să le venim în sprijin părinților care stau acasă cu prichindeii lor, iar unii dintre voluntarii noștri îi vor invita pe cei mici la joacă, chiar și prin intermediul ecranului. Așadar, ei planifică mici ateliere pe care vor putea să le prezinte copiilor. Alți 4 voluntari sunt implicați într-un proiect lingvistic, ei ar fi trebuit să lucreze în școli și licee, dar deoarece cursurile sunt suspendate, noi suntem în discuții cu acele instituții care desfășoară cursuri online pentru a-i implica. Mai mult, tot ei lucrează la crearea unei campanii online de informare cu privire la oportunitățile de voluntariat. Așadar, mare parte din activități s-a mutat în mediul digital, iar pentru a descoperi noi instrumente de lucru fiecare voluntar participă la un curs prin intermediul coursera, ceea ce ne va ajuta la gestionarea acestei perioade. Am reușit să ne conectăm cu toți ceilalți voluntari care sunt găzduiți în România și, folosindu-ne de tot ceea ce ne oferă mediul digital, organizăm competiții și quizuri în care aceștia să interacționeze. Proiectele merg mai departe, învățarea continuă atât pentru noi, cât și pentru voluntarii noștri” (Mădălina Tămaș – Asociația „Team for Youth”)

„Încercăm să ne adaptăm la situație și să găsim soluții să inspirăm tinerii să rămână în siguranță, în casă. Vom facilita interacțiunea dintre tineri, online, venind cu soluții de activități pe care le pot face acasă. Vom vedea cum decurg lucrurile și ne vom strădui să identificăm nevoi și să venim cu soluții de suport, în special emoțional, pentru tineri”. (Diana Sabo – Asociația DEIS)

„Noi am suspendat activitatea la ONG din cauza pandemiei de COVID-19. Conducerea Aso­ciației „Young Roma” Maramureș a îndrumat și a sugerat tinerilor voluntari să profite de această pauză și să studieze literatura universală de specialitate din sectorul asistenței sociale, drepturile omului, aprofundarea cunoștințelor în domeniul managementului de proiect, procedura de evaluare a proiectelor cu finanțare europeană pentru asociațiile nonprofit”. (Vladimir Bardai – Asociația „Young Roma” Maramureș)

„E o perioadă destul de dificilă în ceea ce ne privește pe noi, avem multe evenimente pe care, din păcate, am fost nevoiți să le amânăm, însă asta nu ne oprește să nu găsim alternative. Credem că orice situație poate deveni un context perfect pentru a crește, a învăța și a ne dezvolta. Astfel, dată fiind situația actuală acum, muncim pentru a crea în mediul online oportunități atât pentru tineri, cât și pentru comunitate. Recent, s-a lansat un grup dedicat tinerilor cu privire la COVID-19, grupul este privit precum un centru de tineret, însă cu locația în mediul online unde tinerii interacționează unii cu alții, împărtășesc idei despre cum să profite într-un mod benefic de acest timp petrecut în casă. Iar la nivelul organizației, din care fac eu parte (Maramureș Business Club Youth) ne mutăm, de asemenea, activitatea în social media. Aceste zile, spre exemplu, am dat startul unei serii de tips and tricks prin care venim cu sugestii spre tineri legate de ce să facă în această perioadă, de exemplu Top 10 filme, Top 10 cărți, o dată la două zile venim cu alte idei în această serie de „Tu ce faci cu timpul tău liber în această perioadă?”. Totodată, pentru că suntem un club de antrepreprenoriat, de obicei, avem întâlniri lunare cu oameni de succes, însă începând de săptămâna viitoare vom face online conferințe motivaționale cu antreprenori. Înțelegem că e o situație grea, neplăcută, însă, acest lucru nu trebuie să ne acapareze doar cu sentimentele de panică. Încercăm să vedem și părțile pozitive și să le transmitem mai departe. Vom deveni mult mai prezenți în social media, dar nu pentru a crea mai multă panică, ci pentru a întări spiritul de echipă și pentru a inspira”. (Andreea Săsăran – „Maramureș Business Club Youth”)

„În principal, noi am suspendat toate activitățile pe perioadă nedeterminată. Momentan, lucrăm pe o platformă de mentorat online și o să trecem pe asigurarea recuperării școlare pe platforma online. În rest, am dus la casele de tip familial materiale de birotică și accesorii ca să aibă cu ce să lucreze copiii. În ceea ce privește proiectul nostru Erasmus, în momentul de față, toate proiectele sunt suspendate. Și, având în vedere că partenerii noștri sunt din țări grav afectate, precum Italia și Spania, momentan, am oprit toate activitățile specifice perioadei de pregătire și promovare a proiectului”. (Istvan Safar – Asociația Tinerilor Maghiari Sigheteni – SZMISZ)