Variantă de Play-Off și Play-Out, propusă de FRF în Liga 3

Grupul de Lucru al Federației Române de Fotbal încearcă în această perioadă să găsească soluții pentru ca cele trei eșaloane să fie duse la bun sfârșit. În acest sens, au fost lansate două variante de terminare a campionatelor în Liga 2 și Liga 3, cu certitudinea că se va merge pe ideea de Play-Off și Play-Out, însă deocamdată nimic nu este oficial.

Și ne oprim la nivelul eșalonului trei, unde Maramureșul are două formații în competiție, ACS Fotbal Comuna Recea și CS Minaur Baia Mare, ambele implicate în lupta pentru promovare. Dacă totul decurge normal și Starea de Urgență la nivelul țării se va încheia în 14 aprilie, imediat după această dată toate echipele își vor relua antrenamentele. Aproximativ trei săptămâni vor avea la dispoziție echipele să pregătească finalul de sezon. Prima dată de reluare a campionatelor lansată de oficialii FRF este 16 mai și finalul de sezon să aibă loc la finalul lunii iunie (fără etape intermediare), însă în situația în care Starea de Urgență se prelungește, se preconizează ca Play-Off-ul și Play-Out-ul să se desfășoare în partea a doua a lunii iunie, cu mențiunea ca totul să se termine în 3 săptămâni, cu meciuri din trei în trei zile.

Oficialii FRF au luat decizia ca finalul de sezon să fie împărțit în Play-Off și Play-Out deoarece nu mai există date disponibile în calendarul competițional pentru desfășurarea celor 14 etape rămase la nivelul Ligii 2 și 3. Astfel, în Play-Off-ul Ligii 3 vor fi distribuite ocupantele primelor 8 poziții, iar în Play-Out se vor întrece echipele clasate pe locurile 9-16, în ambele competiții urmând să se dispute meciuri fiecare cu fiecare, un singur tur, ceea ce înseamnă un număr de 7 etape, toate echipele plecând cu punctajul acumulat în momentul întreruperii campionatului. Dacă FRF va alege să împerecheze meciurile din Play-Off după sistemul Tabelei Berger cu 8 echipe, derby-ul dintre Recea și Minaur ar urma să aibă loc pe terenul actualei ocupante a primei poziții în etapa a doua. Totodată, am făcut și o simulare a programului celor șapte etape pentru cele două grupări maramureșene, în condițiile în care se va respecta ceea ce am reiterat în fraza anterioară, program ce-l aducem la cunoștință și cititorilor.

Program Play-Off

• Etapa 1: Recea – Avântul Reghin; Minaur – Gloria Bistrița • Etapa 2: Recea – Minaur • Etapa 3: Minaur – Avântul Reghin; Viitorul Șelimbăr – Recea • Etapa 4: Recea – Metalurgistul Cugir; Minaur – Viitorul Șelimbăr • Etapa 5: Metalurgistul Cugir – Minaur; Luceafărul Oradea – Recea • Etapa 6: Recea – CSC Sânmartin; Minaur – Luceafărul Oradea • Etapa 7: CSC Sânmartin – Minaur; Gloria Bistrița – Recea.

FRF nu a comunicat, încă, nimic oficial, dar nu a lansat nicio a treia variantă, probabil cea mai pesimistă dacă situația se înrăutățește, cea a înghețării actualului sezon, variantă lansată de multe personaje din lumea fotbalului.