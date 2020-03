Blocul de nefamilişti din Cavnic, achiziţionat cu „zero” lei

Administraţia locală Cavnic a reuşit achiziţionarea clădirii cunoscute ca „blocul de nefamilişti”, aflată în prezent în paragină, cu „zero” lei. Asta deoarece proprietarul, o societate comercială, înregistrează datorii mari la bugetul local, astfel că primăria a preluat imobilul în contul datoriilor. Mai mult, firma respectivă nu şi-a stins complet datoriile faţă de bugetul local, aşa că primăria mai are de recuperat încă bani.

În prezent, administraţia locală lucrează la igienizarea clădirii şi totodată la proiectul prin care doreşte să o transforme în cel mai mare centru de îngrijire a bătrânilor din judeţ: „Această clădire am achiziţionat-o în decembrie 2019. Ea a fost deţinută de Compania Remin şi ulterior a fost vândută unui agent economic, ce a dorit să dezvolte aici un motel, numai că fiind lângă spital nu poate primi aviz din partea Mediului. În acel moment am achiziţionat noi acest bloc, acum am început să-l igienizăm, după care pregătim proiectul prin care dorim să deschidem cel mai mare sanatoriu de vârstnici din judeţ. Va avea circa 250 locuri de cazare şi peste 150 locuri de muncă. Am început deja documentaţia tehnico-economică, studiu de fezabilitate. Do­rim să accesăm fonduri europene. În mai puţin de trei ani această clădire va avea o faţă nouă, atât pentru oraş, cât şi pentru judeţ. Suma cu care am achiziţionat imo­bilul a fost una modică, deoarece societatea economică ce deţinea această clădire avea o datorie foarte mare către Consiliul Local Cavnic, generată de neplata impozitelor şi taxelor locale, încă din anul 2007 şi până în prezent şi atunci a fost executată silit, noi preluând-o de la lichidator, aşa că nu am plătit ni­mic pentru ea, deoarece s-a compensat suma de bani cu care a fost scoasă la licitaţie cu datoria. Ba mai mult, firma a ră­mas să ne mai dea încă 200.000 de lei”, a spus Vladimir Petruţ, primarul din Cavnic.