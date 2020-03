A debutat Programul „Rabla Plus”

– bugetul alocat de Ministerul Mediului este de 140 milioane lei –

Ministerul Mediului a demarat, miercuri, prin Administrația Fondului pentru Mediu, programul Rabla PLUS. Astfel, persoanele care doresc să achiziționeze o mașină full electric sau electric hibrid plug-in, se pot adresa dealer-ilor validați.

Pentru prima dată în istoria sa, Rabla PLUS permite populației inclusiv achiziția de motociclete full electric.

Programul de anul acesta păstrează, pentru al cincilea an consecutiv, cea mai mare primă pentru achiziția mașinilor full electric din Europa: circa 10.000 euro.

În ceea ce privește achizițiile mașinilor hibrid plug-in, acestea sunt susținute prin program cu circa 4.500 euro, iar motocicletele full electric cu peste 700 euro, dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculelor.

Programul Rabla PLUS nu condiționează achiziția unui autovehicul nou de casarea unui autovehicul uzat. Însă cei care vor dori să renunțe la o mașină veche, poluantă, vor beneficia în plus și de prima de casare stabilită prin programul Rabla Clasic, în valoare de 6.500 lei.

Astfel, în condițiile accesării concomitente a celor două programe, sumele decontate de AFM din costul total al mașinii vor fi de: circa 11.300 euro pentru mașinile full electric, 5.800 euro pentru mașinile hibrid plug-in și 1.400 euro pentru motocicletele full electric, dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculului.