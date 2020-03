Denis Lazăr: Înlocuirea mediei de la BAC cu cea a claselelor IX-XII, cea mai bună variantă

Denis Lazăr, elev al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, fost președinte al Asociației Elevilor din Maramureș, ia poziție atenționând asupra faptului că, în condițiile actuale generate de închiderea unităților de învățământ din cauza pandemiei de coronavirus, în România nu se pot susține examenele naționale, Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul, în mod obișnuit.

• „inițiativa CNE, nerealistă și lipsită de fundament”

„Ar fi un dezastru pentru elevii cu o situație financiară precară care sunt în incapacitate de a se pregăti singuri acasă, fără nici un fel de suport didactic sau ghidare din partea unui profesor. Această opțiune ar avea consecințe negative de nedescris. Astfel, avem nevoie de soluții. Se vehiculează pe social media că Ministerul Educației ia în calcul înlocuirea notei la examenul de BAC cu media generală din liceu (clasele IX-XII) și, astfel, s-au născut multe puncte de vedere împotriva acestei măsuri care sunt agreate de elevii de a XII-a”, punctează Denis Lazăr. Șincaistul este, însă, de părere că înlocuirea notei obținute la BAC cu media din clasele IX-XII este cea mai bună variantă în situația actuală și, totodată, își expune și argumentele în acest sens. „În primul rând, vreau să atac poziția CNE (Consiliul Național al Elevilor, n.r.), care sunt cei mai importanți reprezentanți ai elevilor la nivel național. Aceasta spune că examenele nu trebuie să se amâne, iar anul școlar nu trebuie să fie înghețat. Soluția lor? Digitalizarea completă a sistemului de învăță­mânt românesc pentru ca elevii care nu au capacitatea de a învăța acasă (în speță, cei din mediul rural și cu o situație financiară precară) să se poată pregăti pentru examene. Trebuie să recunosc, o inițiativă nobilă. Dar complet nerealistă și lipsită de fundament”, atenționează fostul președinte al Asociației Elevilor din Maramureș subliniind faptul că, în situația actuală, Guvernului i-ar fi imposibil să cumpere tablete și să digitalizeze sistemul de învățământ în mai puțin de o lună, iar astfel examenele să fie susținute la timp. Cât despre o altă soluție vehiculată, cea de înghețare a anului școlar, Denis Lazăr spune că „ultimul lucru de care are nevoie România ca să își revină din situația post-coronavirus este pierderea unei întregi generații”.

• singura măsură care nu ar compromite admiterea la facultate

O altă soluție speculată, la nivelul Asociațiilor de Părinți, e aceea de a recupera cursurile pe timpul verii și de a susține examenele în august sau septembrie. „Nu voi intra în latura sentimentală cum că am pierde vacanța de vară sau așa mai departe. Cui îi pasă? În fața acestei crize trebuie să facem sacrificii. Doar că nu este o măsură viabilă din simplul motiv că s-ar pierde prea mult din primul an de facultate și am da tot procesul de admitere peste cap”, declară șincaistul. „Și, astfel, ajungem la măsura pe care o susțin și care în Olanda (care pentru mine este un exemplu de sistem de educație sănătos și eficient) deja a fost adoptată, anume înlocuirea mediei obținute la examenul de BAC cu media pe IX-XII. Este o măsură perfectă? Nu. Este o măsură bună? Nu. Dar este cea mai bună măsură la momentul de față și singura care nu ar da complet peste cap tot ce înseamnă sistem de învățământ românesc”, se pronunță Denis Lazăr. Acesta explică și de ce. “În primul rând, aparent notele din IX-XII nu sunt o oglindă a capacității tale de învățare. De când vă știți ați repetat încontinuu că BAC-ul, fiind un singur examen, nu ar trebui să îți determine viitorul, deoarece acesta nu este “o oglindă a capacității tale de învățare”. Dar, aparent, susținerea unui BAC compromis de situația actuală totuși este o măsură mai bună decât media pe IX-XII……simt ipocrizia în aer. Al doilea punct de vedere împotriva acestor măsuri este faptul că notele nu se dau pe baza inteligenței noastre, ci pe baza capacității noastre de memorare………….și BAC-ul ce este? Test IQ? Nu pe exact aceeași chestie se bazează și BAC-ul? Pe o memorare excesivă a unor chestii pe care o să le uiți în ziua următoare? Următorul argument a fost că profesorii dau note din cauza favoritismelor și așa mai departe. Oameni buni, sunt de acord că nu toate notele se dau în mod obiectiv, dar este o stupizenie de proporții cosmice să pretindem că toate notele pe care un elev le primește sunt subiective, în funcție de cât îl place (sau nu) profesorul respectiv. În plus, parcă tot voi spuneați constant ca BAC-ul este un examen foarte subiectiv… Ultimul punct de vedere a fost din partea elevilor de la “liceele de elită’’ care brusc se simt intimidați de elevii de la licee mai puțin bune, de la care evident că se cere mult mai puțin și media lor generală pe IX-XII implicit este mai mare. În teorie sunt de acord, dar în practică, cele mai mari medii generale sunt la liceele bune, din motive pe care nu le voi extinde aici. Dacă nu mă credeți, vă pot arăta statistica celor care au primit burse de merit în județul Maramureș“, conchide Denis Lazar.