Nu loviți Biserica lui Hristos! Biserica Ortodoxă este „Mama Neamului Românesc”

În aceste zile, suntem chemați cu toții la judecata lui Dumnezeu, și păstorii, și păstoriții. Am fost despărțiți (izolați) unii de alții pentru păcatele noastre, ca fiecare să ne căim în tăcere, în post și rugăciune. Facem prea multă larmă și zarvă!

Această înspăimântătoare boală, încă fără leac, este o mustrare a lui Dumnezeu pentru umanitatea care s-a abătut de la legea morală naturală și a făcut „malpraxis cu natura” (citat din Prof. Dr. Adrian Streinu Cercel)!

Este o mustrare pentru călcarea celor 10 Porunci date de Dumnezeu, normative pentru umanitate și, care, prin păzirea lor, asigură pacea și armonia socială și protecția divină!

Ar trebui să ne căim pentru milioanele de prunci uciși prin avort în România în ultimii treizeci de ani. Glasul sângelui lor strigă din pământ răzbunarea vieții, la care nu au avut dreptul, pentru că noi am hotărât așa!

Să nu adăugăm nelegiuire la nelegiuire, ca și David la desfrâu, ucidere, la păcate nenumărate, ucidere de frate, ca să nu ne fie nouă ceva mai rău. Să nu fie urmată încercarea de acum de alte pedepse. Plăgile Egiptului au fost zece. Omenirea mai poate primi și alte mesaje de la Creator, transmise prin creația Sa, Natura! Un următor mesaj pentru noi, românii, s-ar putea să fie și mai tragic și greu de suportat și gestionat. Se tot vorbește de iminența unui cutremur mare, care ne-ar scoate din case afară. Ce s-ar întâmpla în acest scenariu? Am muri striviți de forțele naturii, fără medic, fără preot, fără cei dragi aproape. Să nu fie! S-ar putea să fim încercați de o secetă cumplită, acum când fiecare națiune este pe cont propriu. Nu am mai avea hrana necesară pentru oameni și animale și ne-am stinge în foamete. Să nu fie!

Revino-ți, popor român! Întoarce-te la Dumnezeu! Cinstește pe Dumnezeu și iubește aproapele ca pe tine însuți! Cinstește Ziua Domnului cu post și rugăciune și nu mai irosi timpul petrecând în deșertăciune! Cinstește Sfânta Biserică și rânduielile ei și nu te atinge de unșii Domnului, după cum zice Dumnezeu în Sfânta Scriptură „nu vă atingeți de unșii Mei și nu vicleniți împotriva profeților Mei” (Ps. 104,15)! Judecătorul lor este Stăpânul care i-a chemat să-I slujească legea și poruncile Lui. El îi va judecata, răsplăti sau pedepsi, ca pe fiecare dintre noi la vremea marelui bilanț.

Popor român, revino-ți în matcă, revino la cumințenia, sfiiciunea și nevinovăția copiilor, lasă răutățile, lasă judecățile. Apropie-te de Dumnezeu cu iubire și căință și cere-i iertare, precum cer copiii părinților lor. Dumnezeu este Tatăl nostru Cel din ceruri!

Hristos – Dumnezeu nu suportă țâfnele, aroganța și viclenia. Pentru aceste păcate ascunse i-a biciuit pe cărturari și farisei, elitele politico-religioase ale poporului ales, în vremea Sa, în public.

Biserica lui Hristos nu este o instituție omenească – profană, care să-și schimbe modul de existență în funcție de epocă, timp, anotimp, evenimente sau curente, ori la porunca conducătorilor lumești și a statului secular sau a capriciilor unor grupuri sociale, care, oricum nu fac parte din trupul ei, alcătuit din toți cei ce cred și mărturisesc că Iisus este Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Nu intrați neinvitați în casa lui Dumnezeu, să-I spuneți ce bucate să servească, ce tacâmuri să folosească la masă, de aur, de argint, de lemn sau să-i lase pe invitați să mănânce cu mâna, după tradiția orientală.

Nu mai încingeți internetul cu disputa: o linguriță, zece, un milion. Este rânduiala și practica Bisericii, verificată, și instrumentarul pe care-l folosește dintotdeauna. Am văzut un document care circulă pe internet, în care autoritatea laică se amestecă în mod agresiv, nepermis și grosolan, dând dispoziții Bisericii cum să împărtășească credincioșii. Este necuviincios și riscant ca noi să dăm soluții medicilor și specialiștilor, din statutul de profani, ce diagnostic să pună, ce tratament să prescrie și ce instrumente să folosească în operații!

Preoții sunt medici de suflete, sunt profesioniști, au experiență și se pricep cel mai bine în a le vindeca bolile sufletești și a salva viața omului credincios.

Fraților creștini neoprotestanți, vă rugăm să nu vă asociați cu cei care atacă Biserica Ortodoxă în comentariile pe care le postează, pentru că nu este vorba doar de Biserica Ortodoxă, ci este vorba despre lupta împotriva creștinismului și Evangheliei. Este vorba despre a crede sau a nu crede în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Suntem de aceeași parte a baricadei toți creștinii din lume.

Să plecăm genunchii la pământ cu toții și să ne rugăm cu umilință ca să ne facă Dumnezeu mai buni, mai iertători și înțelegători, să ne dea putere ca împreună să traversăm acest pustiu al Egiptului păcatelor noastre, să trecem prin Marea Roșie și să ajungem sănătoși în Pământul Făgăduinței la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Baia Mare,

24 martie 2020

† IUSTIN

Episcopul Maramureșului și Sătmarului