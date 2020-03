„ZID de bunătate”, o campanie „Team for Youth”

În semn de prețuire pentru cei care luptă din primul rând cu virusul, asociația „Team for Youth” Baia Mare a inițiat o campanie online, „ZID de bunătate”. „Hai să pui și tu o cărămidă la construcția unui zid al recunoștinței! Desenează un curcubeu, scrie sub el un cuvânt de mulțumire sau recunoștință și apoi trimite-l printr-o fotografie sau scanat spre noi. Pot ajunge la noi printr-un mesaj pe pagina de Facebook sau printr-un e-mail la office@t4uth.ro. Ne dorim să construim împreună un zid de recunoștință și bunătate în jurul oamenilor ce luptă din primul rând cu virusul. Fie ei medici, polițiști, asistenți, jandarmi, voluntari, merită fiecare câte-un gând bun din partea noastră. Ne ocupăm noi de următorul pas. Ele vor fi transformate într-un MARE mulțumesc pentru toți cei ce ne poartă de grijă în această perioadă”, anunță reprezentanții „Team for Youth”.