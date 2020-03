Editura Nemira anunță lansarea campaniei ‘Books are magic – Terapia prin poveste’, prin care dorește interacțiunea dintre cititori „pornind de la lecturi sau obiceiuri de lectură, sfaturi utile, provocări”.

„Pentru părinți și copii am inițiat Campania NemiȘcoala, prin care oferim gratuit materiale și idei de activități pentru copiii de toate vârstele (materiale de colorat, exerciții de lectură, pastile de istoria românilor, pastile de astronomie, jurnale de educație despre bani etc.). Acestea se pot descărca din articolele dedicate pe blogul Nemira, precum și din postările zilnice de pe pagina Facebook a Editurii Nemi. Autorii români (Cristina Andone, Simona Antonescu) îți oferă și ei sprijinul cu lecturi video de seară pentru copii, activități și provocări interesante pentru cei mici”, precizează sursa citată.

Pentru a încuraja interacțiunea între cititori, Nemira lansează cluburi de lectură online, dedicate cititorilor de cărți Nemira pe pagina de Facebook Nemira, cititorilor de literatură science fiction și fantasy în grupul Armada powered by Nemira și cititorilor de literatură Young Adult pe grupul Young Adult Books.

În fiecare luni, echipa Nemira o să încurajeze apelul autorităților de a sta acasă postând scurte jurnale de #workfromhome, prin care speră „să îi inspire și pe alții și, totodată, să le arate cititorilor detalii drăguțe din ‘viața cărții’ într-o editură”.

Marțea, pe paginile de Facebook și Instagram Nemira vor fi postate materiale dintr-un „ghid de supraviețuire pentru supercititori”, în care vor fi oferite sfaturi și idei utile pentru a profita de statul în casă: „recitiri, reveniri la clasici, schimb de idei despre cărți pline de optimism și voie bună pentru cei din jur”.

Miercurea este dedicată interacțiunii celor din Comunitatea de Booklovers, așa că vor fi oferite recomandări personalizate celor care scriu editurii ce preferințe de lectură au, cititorii vor fi provocați să facă schimb de experiențe, de poze cu bibliotecile sau colțurile de lectură, să pornească jurnale de lectură, să fie ambasadori ai lecturii pentru alții și să comunice liber, informează Nemira.

Totodată, în zilele de joi și duminică vor fi postate „articole și sfaturi despre cum putem folosi poveștile din cărți ca să ne ajute în momentele dificile”.