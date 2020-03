Donație la Biblioteca orășenească

Biblioteca orășenească din Tg. Lăpuș dispune de toate mijloacele de informare noi și moderne la care toată lumea are acces.

Bibliotecara Dana Ghițiu (foto), ne spune că instituția dispune de mai multă vreme de o „casă” nouă și modernă cu 4 încăperi, 10 vitrine protejate cu sticlă, 9 rafturi cu peste 29.000 de cărți, o sală de lectură cu trei vitrine în care s-au amenajat volumele „grele” și importante: dicționare, enciclopedii, colecții, albume etc.

Locația, acum spațioasă și luminoasă, mai dispune de o mediatică cu 4 calculatoare de ultimă generație, retroproiector modern, scaner, imprimante, de o colecție de ziare și reviste etc. Și mai mult decât atât, recent, biblioteca lăpușeană s-a „îmbogățit” cu 255 documente de bibliotecă (cărți, publicații, seriale CD , DVD) noi în valoare totală de peste 5.900 lei. Este o donație din partea Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare prin Programul „Libromar”.