Facultatea de Inginerie a câştigat un important proiect

Veşti bune de la „Nord”

În cadrul celei de-a doua competiții lansate prin Programul Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020, Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare a câștigat proiectul cu titlul „Regional Center for Training andMonitoring of the Environmental lmpact of Electrical lnstallations”/ „Centru Regional pentru Instruire şi Monitorizare a Impactului Generat de Instalaţiile Electrice asupra Mediului Înconjurător”, acronim CRIMIGE.

„Proiectul se încadrează în Tema Operațională TO6 „Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptare”. Partenerii din proiect sunt: Centrul Universitar Nord din Baia Mare (leader beneficiar) și Universitatea Națională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk (Ucraina, beneficiar). Acest proiect are o durată de 24 luni, implementarea fiind pre­văzută în perioada 1 martie 2020 – 28 februarie 2022. Valoarea lui totală este de 272 637,52 euro, din care 245 373,76 euro reprezintă finanțare a Uniunii Europene. Printre beneficiile pe care proiectul le aduce este instruirea tinerilor și dotarea unui laborator/centru regional de interes pentru organizații publice, private și civile”, a declarat, din partea echipei de management a proiectului, conf. dr. ing. Mirela Coman. Printre beneficiile pe care proiectul le aduce sunt următoarele:· vor fi instruiți 120 de studenți/masteranzi (60 din fiecare țară) în domeniile electric și protecția mediului în cadrul laboratorului care va fi creat prin acest proiect/ Centru Regional pentru Instruire şi Monitorizare a Impactului Generat de Instalaţiile Electrice asupra Mediului Înconjurător; 14 cadre universitare (7 din fiecare țară) vor face schimb de experiență și vor colabora pentru îmbunătățirea practicilor de mediu în regiunea transfrontalieră România – Ucraina; va fi creată pentru prima dată o bază de date care va putea fi utilizată de organizații publice, private și civile.