Şcoală în vremea coronavirusului

Toate unităţile de învăţământ din ţară sunt închise pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus, iar această situaţie fără precedent a forţat ca actul educaţional din România să se digitalizeze forţat.

Începând de la grădiniţă şi până la liceu, cadrele didactice din Maramureş s-au mobilizat să asigure în această perioadă toate pârghiile virtuale posibile pentru ca preşcolarii şi elevii să fie afectaţi cât mai puţin posibil de lipsa interacţiunii faţă în faţă cu educatorii, învăţătorii ori profesorii. Invitaţi să-şi expună metodele de lucru online cu preşcolarii şi elevii, câteva cadre didactice din Maramureş au răspuns cu mult entuziasm, oferind, astfel, exemple de bună practică pentru colegii lor din sistem.

„La limba franceză le-am dat de lucru pentru două săptămâni îna­inte de plecare. Din manual și un proiect, diferit în funcție de clasă, pentru Ziua Francofoniei. „Lucaciu” utilizează platforma e-learning Moodle. Colegii de informatică ne-au generat conturi și ne-au ajutat să postăm lecții, fişe de lucru, teste. Alți colegi au aplicat Google Classroom sau Zoom. Personal, am dat temele pe Facebook, iar ei mi le-au trimis pe e-mail. Pentru proiecte, s-au înregistrat video sau audio și mi-au trimis pe Messenger. Au fost mai operativi și receptivi și cu termenele și cu modalitatea de execuție. Eu le corectez materialele trimise în Word, picture sau video, și le explic fiecăruia în parte. Ia mai mult timp decât interacțiunea la clasă, dar le place. Le-am mai prelucrat teste de pe ed-X, pentru a verifica și competenţa de înțelegere a textelor sau redactarea de texte. Am ales subiecte în funcție de unitatea pe care o parcurgem la clasă, dar mai incitante. Folosim moodle.lucaciu.ro pentru lecţii, fişe de lucru, teme de încărcat, google.sites pentru lecţii şi materiale interactive, pbinfo pentru teme şi probleme, conferinţe pe grupuri de mess, etc. Utilizăm Google classroom. Profesorii postează materiale, iar elevii pot discuta și încărca temele rezolvate. Elevii din clasele a V-a, la ora de Informatică și TIC participă la cursurile de robotică de pe platforma https://nextlab. tech/. Elevii din clasele a VI-a studiază programarea prin joc pe code. org”. (prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, profesor limba franceză Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare)