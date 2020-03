Serviciul religios, mutat în mediul online (I)

Măsurile restrictive luate de autorităţi în vederea prevenirii şi răspândirii pandemiei de coronavirus au condus şi la suspendarea celebrărilor liturgice publice în întreaga ţară. După posibilităţi, serviciul religios a fost mutat în spaţiul virtual, pe conturile de Facebook ori pe canalele de Youtube ale parohiilor. Preoţii sunt, însă, în continuare, disponibili pentru toţi credincioşii aflaţi în grija lor, atât spiritual, cât şi fizic, iar sfatul lor se suprapune cu glasul autorităţilor civile.

Preasfințitul Vasile, episcopul greco-catolic de Maramureş, ne recomandă tuturor o rugăciune pe care să o rostim zilnic, la ora 12, pentru întărirea susținerii reciproce și a rugăciunii împreună:

„Părinte Sfinte Dumnezeule, cel ce stăpânești viața și moartea, cel ce l-ai zidit pe om din ță­rână și i-ai dat viață, cel ce pentru mila Ta voiești ca el să trăiască și să fie viu, pe Tine te rugăm, Doctorul sufletelor și al trupurilor, care l-ai trimis pe Unul-născut Fiul Tău și Domnul nostru Isus Hristos, vindecând toată boala și neputința în popor, ascultă rugăciunea noastră, care în această vreme de boală molipsitoare spre tine o înălțăm. Tu știi bine cererile noastre înainte de a le ști noi înșine, precum și rugăciunile noastre mai înainte de a fi rostite înaintea Ta. Adu-ți aminte de poporul Tău pe care l-ai răscumpărat cu scump sângele Hristosului Tău; privește la frământările inimilor noastre, căci ne îngrozim de vestea bolii și de umbra morții, pentru fărădelegile noastre. Primește pocăința noastră și oprește răspândirea molimei. Grăiește inimilor noastre cuvânt bun de mângâiere, ca și prin această încercare să ne învățăm a ne chibzui bine zilele, ca să dobândim o inimă înțeleaptă. Sporește-ne credința ca să pricepem că suntem sub ocrotirea Ta. Tu singur ești Cel care ne scapi din primejdii, de molimă și de pustiirile ei. Viața noastă este ascunsă cu Hristos în Tine și din mâna Ta nimeni nu ne va lua. Tu ești scut și pavăză statornică a vieții noastre și fă să nu ne temem de vestea cea rea și de cuvânt tulburător, ca teferi fiind, prin bunătatea Ta, să spunem cu o singură inimă și un singur glas: Tu ești tăria mea, Doamne, Tu ești și puterea mea, Tu ești Dumnezeul meu, Tu bucuria mea. Tu, Mântuitorule, ca un puternic, îndură-te de noi toți, de cei bolnavi, de familiile lor și de cei ce de ei se îngrijesc, căci Tu ajuți și scapi pe cei ce cu credință neșovăielnică se roagă: Mărire puterii Tale, iubitorule de oameni”.

„S-au închis ușile, dar nu și inimile”

„Culmea, deși ne străduim să respectăm cu strictețe și să-i convingem și pe credincioși să practice izolarea, avem mult de lucru, în sensul că este foarte important, în condițiile actuale, să ne „reinventăm” pastoral. Oamenii au nevoie de încurajare, de conducere spirituală, iar credincioșii practicanți simt acut lipsa oficiilor religioase, cu atât mai mult cu cât Postul Mare este o perioadă specială în care erau obișnuiți să frecventeze mai des biserica. Ei nu trebuie să se simtă abandonați, NU SUNT ABANDONAȚI și de aceea am mutat serviciul religios în mediul online: celebrăm Sfintele Liturghii, Calea Crucii și toate oficiile speciale din această perioadă liturgică cu aceeași evlavie, doar cu participarea cantorului și cu bisericile închise, dar le transmitem live în media, pe conturile de Facebook sau canalele de Youtube ale parohiilor (sau personale). Astfel, suntem în continuare conectați cu credincioșii și, bineînțeles, putem interveni și în mod direct, în caz de necesitate pastorală. Eu servesc la biserica „Sfânta Cruce” din Baia Mare, unde este paroh părintele Simion Ilieș. Suntem, de fapt, trei preoți: parohul, părintele dr. Ioan Tîmbuș și subsemnatul. Părintele paroh a făcut cont de Facebook pentru Parohie și asigură tot suportul tehnic pentru a transmite live. Cu tristețe, duminică, 22 martie, am celebrat, în condiții restrictive deja, ultima Liturghie cu public: s-au închis ușile, dar nu și inimile. Celebrăm pe rând și transmitem zilnic Sfânta Liturghie de la ora 8, iar miercuri și vineri după Liturghie oficiem și Calea Crucii. Sfatul meu pentru toți credincioșii se suprapune acum cu glasul autorităților civile și constă în două cuvinte: STAȚI ACASĂ!” (pr. can. Emil Gîrboan, protopopul greco-catolic de Baia Mare)

„Una dintre cele mai potrivite atitudini creștinești este aceea a vigilenței”

„Stimați cititori, răspândirea cu repeziciune a acestui virus, în toată lumea, a schimbat modul și orarul obișnuit al oamenilor de a munci. În această perioadă, omenirea trebuie să se adapteze situației create. Astfel, respectând reglementările ordonanțelor militare, celebrările liturgice se desfășoară fără prezența credincioșilor. În aceste vremuri de restriște, pentru a fi cât mai aproape de enoriași, am creat un grup pe Facebook, pentru a putea comunica mai bine, pentru a încuraja rugăciunea în casele și familiile noastre și a ne întări reciproc în credință. Celebrările liturgice din biserica noastră vor putea fi urmărite on-line, de către toți membrii grupului, în zilele de duminică și de sărbătoare. Sper, ca în acest fel, credincioșii să nu simtă atât de mult absența fizică de la biserică și să nu-și piardă gustul de a se reîntoarce cu bucurie atunci când, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu colaborarea oamenilor, se va reveni la normalitate. Cu persoanele în vârstă, care nu folosesc internetul, mențin legătura telefonic. De asemenea, voi merge la domiciliul credincioșilor pentru Taina Sfintei Mărturisiri și primirea Împărtășaniei acolo unde voi fi chemat. Privitor la acest aspect, am simțit că există o teamă, întemeiată de altfel, da a primi pe cineva în casă. În asemenea cazuri, dacă nu sunt urgențe majore, pentru a preveni orice situație nedorită, credincioșii sunt sfătuiți să se căiască de toate păcatele și să aștepte vremuri prielnice pentru primirea mărturisirii sacramentale. Una dintre cele mai potrivite atitudini creștinești este aceea a vigilenței. Cu atât mai mult în această perioadă! A fi vigilent înseamnă a fi treaz din punct de vedere spiritual, a fi atent și prezent la șoaptele Spiritului Sfânt. Ar fi frumos, ca în timpul stării de urgență, creștinii să fie într-o autentică stare de vigilență”. (pr. Vasile TRIFOI, Parohia Greco-Catolică Ferneziu)