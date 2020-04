Sprijin urgent pentru o familie ce a rămas fără casă în urma unui incendiu

Familia unui băimărean are nevoie de ajutor, după ce casa în care locuia a ars într-un incendiu înregistrat la finalul săptămânii trecute. Locuința lui Alexandru Martocean de pe strada Hornului nr. 9, din cartierul Ferneziu al municipiului Baia Mare, a fost distrusă în totalitate. În casă locuiau 9 membri, din care 4 copii. Acum, membrii familiei sunt găzduiți de vecinii inimoși din apropiere. ″A ars tot. Abia am reușit să îi scoatem pe membrii familiei din casă. Am mai salvat niște acte, luate la repezeală. În rest, totul a fost distrus. Frigiderul s-a topit, tot ce conținea, inclusiv insulina aflată acolo″, a spus vecinul familiei Martocean, Mihai Horotan. Vecinii fac apel la semeni pentru a da o mână de ajutor. Orice sprijin e bine-venit: de la saltele pentru dormit până la alimente, haine sau materiale de construcții. Cei care doresc să ajute familia se pot deplasa pe strada Hornului nr. 9 din Baia Mare sau pot suna la numărul de telefon: 0723.044.696, Mihai Horotan.