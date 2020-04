Au început lucrările de reabilitare a DJ 187, pe Valea Ruscovei

Vești bune pentru Maramureșul voievodal!

Vești bune pentru cei peste 20.000 de locuitori ai comunelor de pe Valea Ruscovei, care în curând vor putea circula în siguranță pe un drum județean reabilitat și modern. Aceasta pentru că lucrările din cadrul Proiectului „Reabilitare DJ 187, Leordina – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, sunt în plină desfășurare.

DJ 187 reprezintă una dintre cele mai importante axe de comunicație rutieră din Maramureș, deservește 4 localități și are lungime de 19,7 km. Prestatorul Asocierea SC CONREP (lider de asociere) – SC DIMEX 2000 COMPANY (asociat) și SC EXPLAN (asociat) execută lucrări la terasamente, la zonele unde au existat cedări de fundație, precum și la reabilitarea podurilor existente pe acest traseu.

Dincolo de refacerea sistemului rutier, de relocarea și protejarea rețelelor de apă, energie și canalizare, în cadrul proiectului se vor reabilita și 4 poduri, cu lungimi de la 8 la 18 metri, și se vor amenaja accese la proprietăți. De asemenea, sunt prevăzute și lucrări pentru scurgerea apelor și drenaj, lucrări de consolidare terasamente și taluzuri, refacere podețe transversale și reamenajare podețe de pe drumurile laterale, precum și lucrări privind siguranța circulației.

„Zece echipe, cu aproximativ 70 de muncitori, sunt mobilizați zilnic pe șantier, în diferite puncte de lucru. Se realizează ziduri de sprijin, gabioane, poduri, lucrări de canalizare la Poienile de sub Munte, dar și kilometri de casete pe calea de rulare, într-un ritm susținut. Felicit antreprenorul și echipele de muncitori și îi asigur de întreaga susținere a Consiliului Județean Maramureș pentru simplificarea birocrației în ceea ce privește documentațiile necesare urmăririi, recepționării și apoi decontării lucrărilor. Reabilitarea DJ 187 este o investiție a Consiliului Județean Maramureș, finanțată prin PNDL2, în valoare de 60 milioane lei si presupune reabilitarea drumului judetean între Leordina – Ruscova – Repedea – Poienile de sub Munte, în lungime de 22 km. Continuăm pentru Maramureș!” – a precizat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.