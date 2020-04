Străzile, spălate cu clor la Vișeu și Moisei

Administrațiile locale din comunele Vișeu de Jos și Moisei au început dezinfecția străzilor și tuturor locurilor publice. Aceasta se realizează preventiv și se va repeta în această perioadă de criză.

Dezinfecția se face cu soluție pe bază de clor, însă care nu este periculoasă pentru populație: ”Din data de 26.03.2020 s-a început dezinfecția pe străzi, trotuare, drumuri, magazine, școli, biserici, etc. în Comuna Vișeu de Jos. Dezinfecția se realizează cu substanțe pe bază de clor, neexistând însă niciun risc pentru cetățeni. Această dezinfecție se realizează doar preventiv. Deși s-au vehiculat multe zvonuri, pot să spun până în data de 26.03.2020 nu aveam niciun caz de infectare în Vișeu de Jos. Nu existau nici măcar suspiciuni de persoane infectate. Totuși, trebuie să fim precauți în continuare, pentru că oricând pot să apară situații neplăcute. Am avut un caz de fugă din autoizolare, dar care a fost repede rezolvat de către poliție, astfel încât persoana a fost internată în carantină forțată pentru 14 zile și s-au luat și celelalte măsuri legale. Marea problemă este că încă se circulă foarte mult și, de cele mai multe ori, fără rost. Deși sunt foarte mulți cetățeni care respectă toate regulile, există și multe excepții. Facem apel tuturor cetățenilor să respecte indicațiile autorităților și împreună să respectăm măsurile de protecție. Sfătuiți persoanele în vârstă să evite deplasările inutile. Păstrați-vă sănătoși!”, a spus Gavrilă Șimon, primar Vișeu de Jos. ”SVSU Moisei la datorie! Am hotărât să dezinfectăm străzile din comună folosind autoutilitara din dotare, pulverizând o substanță pe bază de hipoclorit de sodiu. Vom proceda astfel în mod frecvent, acoperind o suprafață cât mai mare din localitate în perioada care urmează”, au precizat și reprezentanții administrației locale din Moisei.