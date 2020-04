Masă caldă oferită medicilor de Adi Hădean

Cunoscut pentru emisiunile sale culinare, băimăreanul Adi Hădean vine cu o acțiune umanitară, inițiată sub genericul „Solidar Social”. Proiectul este derulat împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București, la care s-au alăturat zeci de bucătari voluntari care pregătesc zilnic o masă caldă pentru persoanele vulnerabile în lupta împotriva Coronavirus.

Echipa „Solidar Social” și-a început activitatea în 1 aprilie, livrând prânzul către medicii și personalul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș și Spitalul Colentina și va continua să livreze mâncare, cel puțin 5 zile pe săptămână, pentru spitalele Covid din București și pentru persoanele vârst­nice izolate aflate în evidența DGASPC Sector 6, atât timp cât va fi nevoie. În acest moment, capacitatea de preparare și livrare este de 1200 de porții de mâncare pe zi.

„Solidar Social a început din nevoie. Este nevoie de o mare solidaritate socială în perioada aceasta în care țara noastră este pusă la mare încercare. Și cum fiecare acțiune are și o reacțiune, noi am ales să reacționăm așa, să nu stăm pe margine și să încercăm să ajutăm prin ceea ce știm să facem mai bine: să hrănim oamenii”, spune chef Adi Hădean.

Pe termen lung, Asociația Adi Hădean își propune să dezvolte acest proiect umanitar la nivelul întregii țări, să atragă participarea cât mai multor voluntari și companii și să ofere astfel alinare prin mâncare celor care au nevoie. Cei care doresc să se alăture demersului pot să ajute în diferite moduri: fie să gătească alături de echipa lui Adi Hădean, fie să doneze alimente, caserole de unică folosință, dezinfectanți sau bani. Pentru orice detalii, intrați pe www.activsocial.ro sau scrie la ajut@activsocial.ro și veți primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil.