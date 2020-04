Bizo oferă pachete cu mâncare

În fiecare seară, de luni până vineri, între orele 18-19, Bizo patiserie și brutărie oferă pachete cu mâncare pentru cine are nevoie de ajutor. Sunt gratuite.

Fiecare pachet conține: un fel de mâncare, gătită în aceeași zi, desert, pâine și apă. Toate gătite cu drag și împachetate cu grijă. Poate să ia câte un pachet cel care are nevoie sau pentru cineva care știe că are nevoie. (o.m.)