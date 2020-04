Cultura „minune” din Viile Apei

Vasile Cărăbăț din Viile Apei, sat aparținător de orașul Seini, este fermier mare, după standardele din județul Maramureș – lucrează peste 50 ha de teren agricol. Are teren în proprietatea sa personală, dar și pămînt luat în arendă de la cetățenii în vîrstă din sat, sau care nu pot să-l cultive, plata anuală fiind în produse agricole, și teren închiriat cu taxă în bani. În total, suprafața de teren pe care o administrează este de circa 200 ha. Deține 3 tractoare cu 75-130 cai putere și toată gama de mașini și utilaje agricole, printre care se află două semănători de precizie Gaspardo, de cereale păioase și de plante prășitoare.

Cultura sa preferată este mazărea boabe, deoarece îmbogățește solul în azot. Nu face lucrări manuale, ci totul este mecanizat, În acea zi, mecanizatorii agricoli fertilizau terenul cu gunoi de grajd fermentat, rezultat din ferma de vaci de lapte tot a lui Vasile Cărăbăț. Împrăștie cantități mari de gunoi, în fiecare an, așa că face economii, are de cumpărat cu mult mai puține îngrășăminte chimice (în acest an, este criză de azotat de amoniu și prețul a crescut). Purinul rezultat de la animale este de asemenea administrat pe teren, cu încorporare în 24 de ore, pentru o eficiență maximă.

Cultivă grîu din soiurile Probsdorfen (cu calități de panificație), iar mazărea, triticalele, porumbul boabe, orzoaică de primăvară sînt date ca furaj în hrana animalelor, care produc lapte și carne. Circuitul ar putea fi închis dacă ar avea posibilități de procesare a materiei prime. Produce semințe de grîu și triticale din soiuri Probsdorfen, pentru vînzare, în parteneriat cu firma Agrovet, care îi asigură inputurile.

Avînd multe animale, pășunează miriștile și consumă cocenii de porumb după recoltarea boabelor cu combina, ciurda de vaci de lapte și tineret de carne are ce mînca pînă tîrziu, în luna decembrie.

Din experiența sa, Vasile Cărăbăț ne spune că mazărea este o cultură minunată. Cultivă și alte leguminoase, cum e soia. În acest an, va mări suprafața semănată cu mazăre de la 14 ha la 20 ha.

Pe dealul hijurilor din Viile Apei, Vasile Că­ră­băț a înființat o plantație de viță-de-vie de 0,30 ha, pe spalier, unde are butuci de soi și obține struguri de calitate. Ferma Cărăbăț a participat în 29 februarie 2020 la un concurs de vinuri în Ungaria, primind medalia de aur pentru un cupaj din soiurile Fetească, Riesling și Muscat.

Anul 2020 se arată a fi bun pentru agricultură, de vreme ce grîul de toamnă din parcela de lîngă sediul fermei are înălțimea de peste 15 cm!