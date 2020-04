Operele lui Spiru Haret, disponibile online

„Operele lui Spiru C. Haret”, unul dintre cele mai complexe proiecte ale Editurii Comunicare.ro, sunt disponibile, spre citire şi descărcare, pe perioada stării de urgenţă, pe eLibrary.snspa.ro, biblioteca virtuală lansată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA). „Operele lui Spiru C. Haret” construiesc imaginea de ansamblu a activităţii lui Spiru Haret, în calitate de profesor, ministru, om politic şi om de cultură, şi reflectă universul de preocupări şi idei ale fondatorului învăţământului românesc modern. Primele şase volume din „Operele lui Spiru C. Haret” au văzut pentru prima oară lumina tiparului în anul 1935, fiind urmate de alte cinci volume, publicate pâna în anul 1938.