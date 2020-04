Cum se utilizează corect masca?

Medicii sunt de părere că purtarea unei măști este cea mai eficientă metodă pentru a preveni infecția cu noul coronavirus, oprind chiar picăturile care pot ajunge în căile respiratorii superioare.

Iată care sunt sfaturile medicilor referitoare la utilizarea măștii:

Spălaţi corect mâinile înainte de a atinge masca. Puneți masca: dacă este o mască chirurgicală de hârtie, pe una dintre margini are o întăritură metalică. Aceasta se aşază peste nas, iar marginea cealaltă, sub bărbie. Fața colorată către exterior, iar cea albă spre față! Fixați masca: legaţi şireturile în spatele capului într-o poziţie confortabilă strângând atât de mult cât să se aşeze fix, dar nu strâns, pe faţă. Dacă este o mască cu bucle elastice, le daţi pur şi simplu după urechi. Adaptați masca: modelaţi întăritura metalică peste nas. Spălați și dezinfectaţi mâinile înainte de a da masca jos. Scoateți masca: îndepărtaţi masca desfăcând nodurile de la spate şi o îndepărtaţi de faţă ţinând-o de şireturi.

Cât timp purtaţi masca: Dacă vă mănâncă nasul sau gura, dezinfectaţi mâinile şi, prin mască, vă puteţi scărpina. Dacă situaţia impune acces temporar la gură – pentru a da jos masca de la gură fără a o contamina, apucaţi cu două degete de exteriorul acesteia şi coborâţi marginea de sus până sub buza inferioară. Îndată ce se poate, trageţi înapoi masca în sus peste nas. Dacă persoana cu care vorbiţi nu vă aude, vorbiţi mai tare. Nu daţi masca jos şi vă apropiaţi mai mult de interlocutor. Dacă masca nu este rărită, spartă sau murdară, poate fi folosită din nou după o săptămână după ce a fost depozitată într-un loc izolat (la soare) închisă într-o pungă ca cele pentru alimente. Dacă este o mască textilă, o puneţi direct în chiuvetă, la spălat. Se spală cu detergent obişnuit, care ar trebui să omoare virusul fără probleme. Important este să clătiţi bine masca de detergent pentru a nu determina reacţii alergice pe faţă, la următoarea purtare.