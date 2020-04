Recomandări pentru diabetici în cadrul pandemiei cu coronavirus

Pentru că bolnavii de diabet au posibilităţi mai mari să fie răpuși de COVID-19, dr. Lavinia Pop, medic coordonator Centrul județean de diabet din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare, face următoarele recomandări bolnavilor:

Fiți conștienți, atenți, organizați, responsabili și preventivi! Faceți parte din categoriile de persoane cele mai vulnerabile la infecția cu noul coronavirus, cu atât mai mult dacă diabetul este dezechilibrat!; Respectați măsurile de distanțare socială, inclusiv la domiciliu și în special față de persoanele care prezintă simptome respiratorii, cum ar fi tusea; Când tușiți sau strănutați, acoperiți gura și nasul cu un șervețel sau folosiți plica cotului (aruncați şerveţelul în mod corespunzător după utilizare); Spălați-vă bine și des pe mâini cu apă și săpun din abundență, minimum 20 de secunde; Încercați să nu vă atingeți fața, înainte să vă spălați și să vă uscați mâinile; Folosiți soluții dezinfectante pe bază de alcool și clor; Curățați și dezinfectați obiectele și suprafețele care sunt atinse frecvent; Nu folosiți în comun veselă, pahare, tacâmuri, prosoape, obiecte de uz personal etc; Faceți-vă stocuri de alimente, inclusiv zahăr, sucuri cu za­hăr, glucoză pentru tratamentul eventualelor hi­poglicemii (sub 70 mg/dl); Pregătiți-vă pentru situații de îmbolnăvire (infecții respiratorii, urinare, tegumentare, digestive) și asigurați-vă că aveți la dispoziție toate datele de contact telefonice necesare (aparținători, vecini, echipa medicală); Pregătiți-vă cu consumabilele necesare, dacă ar trebui să vă izolați/carantinați timp de câteva săptămâni, inclusiv stocul necesar de medicamente pentru diabet și teste de glicemie (verificați glucometrul să fie funcțional); Luați legătura telefonic cu echipa medicală (cabinetele de medicină de familie și de diabetologie) pentru detalii privind condițiile de acordare a asistenței medicale și a eliberării rețetelor; Acordați o atenție suplimentară controlului glicemiei, prin respectarea cu strictețe a recomandărilor de specialitate privind alimentația, exercițiul fizic la domiciliu și medicația.

Dacă manifestați simp­tome asemănătoare gripei, care ar putea sugera inclusiv infecția cu coronavirus (temperatură crescută, tuse, dificultăți de respirație, oboseală, dureri musculare), este important să consultați un profesionist din domeniul sănătății, în prima instanță telefonic (medic de familie).

În caz de infecție: Orice infecție vă va ridica glicemia și vă va crește nevoia de lichide, deci asigurați-vă că aveţi o sursă suficientă de apă; Setea, gura uscată, urinarea în cantitate mare și frecventă, oboseala marcată, pierderea în greutate în timp ce mâncați normal sunt semne ale glicemiei ridicate; Verificați temperatura în fiecare dimineață și seară. Febra (peste 38 de grade Celsius) sau chiar subfebrilitatea în cazul dvs. (peste 37 de grade Celsius) pot fi semne ale infecției; Asigurați-vă că aveți acces la suficientă mâncare și lichide; Beţi lichid suplimentar (apă, ceai neîndulcit, 120 până la 180 ml la fiecare jumătate de oră pentru a preveni deshidratarea) și încercaţi să mâncați normal; Dacă nu vă puteți alimenta sau să consumați măcar 50 de grame de hidrați de carbon prin alimente la fiecare masă principală este necesar să-i înlocuiți prin băuturi cu zahăr. Cantitatea de băuturi cu zahăr trebuie totuși controlată cu atenție pentru a preveni creșterea glicemiei; Luați medicamentele pentru diabet, conform ultimelor recomandări de specialitate; Tratamentul cu insulină nu trebuie oprit niciodată, în special insulina bazală (“lentă”)! De obicei, necesarul de insulină crește cu 10-20% la glicemii peste 300 mg/dl (ex. dacă aveți doza de insulină rapidă de 10 unități ar trebui crescută la 11-12 unități); Testează glicemia la fiecare patru ore și ține evidența rezultatelor. Glicemia trebuie menținută între 110-180 mg/dl; Dacă situația se înrăută­țește, apelați la echipa medicală.