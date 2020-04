Maramureșul în bucate

Zilele acestea sunt propice pentru a testa rețetele culinare din Maramureș, gătind “ca la mama acasă”. Vă vine în ajutor chef Nicolai Tand care a lansat o carte de bucate, după rețete tradiționale din spațiul maramureșean. Veți descoperi cum se prepară: zama de fasole, piroştele cu păsat, fasolea frecată, salata de fasole boabe, supa de salate, cartofi din grădină prăjiți în coaja lor, dar și coastele cu cârnați, răciturile, friga de brânză, zama de miel. Nu lipsesc nici deserturile: cornulețe sau plăcintă cu brânză.

Vrea să lase moștenire gustul autentic al Maramureșului

Nicolai Tand a povestit cum i-a venit ideea acestei cărți, Maramureș în bucate. ″Aș vrea să las moștenire copiilor mei și cititorilor gustul autentic al Maramureșului, așa cum îl cunosc de la mama și de la sora mea, gustul mâncărurilor simple de la țară, cu ingrediente culese din grădină, gustul care pentru români va însemna mereu acasă. M-am născut în Rozavlea, o comună de pe Valea Izei. Am crescut cu tradițiile și obiceiurile Maramureșului istoric și le-am luat mai apoi cu mine peste tot prin lume. Sunt mândru de ele și îmi doresc să le arăt tuturor. Eu port Maramureșul în suflet, în grai și în bucate și vreau să îl las moștenire copiilor mei și tuturor celor care iubesc tradițiile și viața autentică de la sat″.

“Mama era o bucătăreasă desăvârșită”

Maramureșeanul mai relatează faptul că modelul său din bucătărie este mama sa. ″Mama era o bucătăreasă desăvârșită – cu același ingredient făcea cel puțin șase, șapte feluri de mâncare. Punea atâta dragoste în fiecare farfurie! Amintirea ei e sfântă pentru mine și sunt convins că va trăi veșnic prin tot ce a făcut și prin tot ce ne-a învățat. Se spune că începi să apreciezi cu adevărat lucrurile abia atunci când nu le mai ai. Eu am trăit asta pe propria piele. Am plecat în Franța de foarte tânăr și odată ajuns acolo am început să prețuiesc tot ce am lăsat acasă. Mâncarea pe care ne-o pregătea mama, dragostea cu care ne aduna în jurul mesei, tradițiile și obiceiurile din Maramureș… toate astea au căpătat pentru mine un sens nou și o valoare aparte atunci când am ajuns pe meleaguri străine. Toate în viață au însă un preț. Pe mama am pierdut-o devreme și îmi pare nespus de rău că nu am apucat să învăț mai multe de la ea″, a mai spus chef Nicolai Tand.

După plecarea din lumea aceasta a mamei, Tand a avut-o alături pe sora sa, Anuța. Împreună cu ea a decis să scoată acest volum cu mâncăruri, ″care pentru noi înseamnă copilărie, adolescență, familie, mâncăruri cu amintiri și povești, mâncăruri care înseamnă tradiție, toate se găsesc aici. Nu vreau să se piardă nimic! Rețetele sunt așa cum le-am moștenit de la mama, gătite întocmai ca în vremurile de demult″.