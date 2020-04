Repetiții intense la Teatrul Municipal

Teatrul Municipal Baia Mare continuă să pună la punct proiectele gândite la început de an. De acasă, în premieră pentru ei, actorii Teatrului Municipal Baia Mare au zilnic video repetiții la patru spectacole noi, două la secția Dramă, și câte un spectacol la secția Revistă și secția Păpuși.

Pentru copii, se pregătește spectacolul ”Rățușca cea urâtă” de Hans Christian Andersen, în adaptarea și regia lui Radu Dinulescu, cel care a semnat regia spectacolelor ”Degetul poznaș” de Matei Vișniec sau ”Submarinul galben în lumea fractalilor”. Secția Revistă lucrează, sub conducerea lui Călin Ionce, la spectacolul ”Vocile României de Nord”, un spectacol – concert.

Regizorul Daniel Vulcu pregătește spectacolul ”Cafeneaua” de Carlo Goldoni, un spectacol ce are în distribuție aproape întreaga echipă artistică a Teatrului Municipal. Tânărul Tudor Dreve, student în ultimul an la Facultatea de Teatru și Film / UBB Cluj-Napoca, a fost invitat să regizeze spectacolul ”Nevrozele sexuale ale părinților noștri” de Lukas Bärfuss. Acesta va fi examenul său de licență.

Dacă vi se face dor de artiștii teatrului, sunteți invitați să accesați pagina de facebook a instituției teatrale. Vor fi postate imagini de la repetiții, mesaje din partea actorilor, veți fi părtași la povești și poezii, spuse de artiștii băimăreni.