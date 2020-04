Marius Şumudică: „Eu am avut coronavirus în decembrie”

Antrenorul lui Gaziantep, Marius Şumudică, este convins că în luna decembrie a avut coronavirus și consideră că în România competițiile sportive nu ar trebui reluate deocamdată.

Marius Şumudică susține că în România competiţiile de fotbal nu trebuie reluate deocamdată, din cauză că nu se fac destule teste pentru COVID-19 şi, astfel, nu se cunosc adevăratele proporţii ale răspândirii virusului.

Marius Şumudică este convins că a avut coronavirus în luna decembrie, atunci când i s-a spus că a avut pneumonie. De asemenea, tehnicianul susţine că tot stafful său a avut COVID-19.

„Dacă ar fi după mine, nu aş da liber fotbalului. Eu am avut coronavirus, în decembrie. Nu am avut gust, nu am avut miros, exact ce zic epidemiologii despre acest virus, plus că a avut tot stafful meu. Eu ştiu ce înseamnă şi nu este de glumit. Pierdem oameni, suflete, familii şi nu este normal. Facem prea puţine teste şi nu ştim exact gravitatea acestui coronavirus în România”, a spus Marius Şumudică la PRO X.