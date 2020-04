În Fărcașa • S-a făcut dezinfecția străzilor

Flagelul pandemiei cu virusul COVID-19, care s-a abătut și asupra comunității noastre, a făcut ca administrația locală să ia o serie de măsuri de prevenție. După ce au fost dezinfectate incintele instituțiilor, bisericilor, școlii, grădinițelor etc. voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) au desfășurat o acțiune specială de dezinfecție a străzilor

Ioan STEGERAN, primarul comunei Fărcașa, a explicat: „După ce am făcut o serie de acțiuni de dezinfecție locală, am trecut și la o acțiune mai amplă. Cu ajutorul celor de la SVSU, folosind mașina de pompieri pe care o avem în dotare, am trecut la dezinfectarea, cu o soluție pe bază de hipoclorit de sodiu, a unor străzi din comună. S-a pulverizat soluție pe aleile pietonale, de la intrarea în Fărcașa și până la ieșirea din satul Buzești. De asemenea, s-a intervenit și la firme, în locurile mai des circulate, magazine, farmacii, parcări, bancă sau primărie. Zilele următoare, vom continua această acțiune. Locuitorii comunei care doresc să-și dezinfecteze singuri incintele locuințelor, cu ajutorul pompelor de spate, pot să sune la primărie și vor primi dezinfectantul împreună cu instrucțiunile de aplicare. Persoană de contact: Dinu Nistor – tel. 0736379704. Tot ca o măsură de prevenție, persoanele aflate în izolare la domiciliu, precum și unele persoane îndreptățite au primit pachete cu produse de igienă. Reamintesc celor interesați că, din diferite surse private, am reușit să facem un stoc cu produse alimentare de care persoanele peste 65 de ani, care se încadrează în prevederile Ordonanței militare, pot să beneficieze în mod gratuit. Tot ceea ce trebuie să facă este să sune la numerele de telefon afișate pe pagina de Facebook a comunei. Noi facem tot ceea ce este posibil pentru a trece cu bine peste această grea încercare. Evitați, pe cât posibil, deplasările și contactele cu alte persoane! Dumnezeu să ne ajute”.