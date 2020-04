Cumpărați alimente de la țărani

Piețele agroalimentare rămîn deschise și în acest timp de epidemie de viruși printre oameni, pentru ca micii producători agricoli de la sate să aibă unde să-și vîndă produsele proaspete. Legile obligă primăriile să țină piețele țărănești deschise, dar de acest lucru profită și intermediarii, care îi concurează pe agricultori (adesea neloial). În mod natural, în piețele țărănești ar fi bine să fie primiți doar producătorii agricoli cu certificat de producător. Cine vrea legume și fructe din Polonia, să le cumpere de la supermarket!

În piața din apropierea Gării Baia Mare (Aleea Neptun nr. 4), doar jumătate dintre tarabe erau ocupate. Lapte și brînzeturi vindeau cinci producători din Ciocotiș, Posta, Vălenii Șomcutei, Satulung și Ciolt.

Maria Onțu din Vălenii Șomcutei ne spune că familia sa are 14 vaci în exploatația IF (întreprindere familială) și aduce la piață cantități mici de lapte și brînză, deoarece „nu se vînd”, fiind obligată să predea o mare parte din producția de lapte la fabrica de procesare din Letca, cu prețul de 1,05 lei/litru. La vînzarea liberă, cîștigă de două ori mai mult (2,50-3 lei/l). Ferma este bine organizată, vacile primesc în iesle fîn și abrac, laptele este muls cu aparatul electric, smîntîna se separă prin centrifugare, produsele sînt gustoase și aspectuoase, dar orășenii nu prea vin la piață… „Nu se vinde aproape nimic”, ne spune Maria Onțu. Respectă legea, poartă mască și mănuși, iar produsele sînt protejate în vitrina frigorifică și etichetate. Prețul este negociabil.

Aurica Pop din Satulung are o gospodărie „cu de toate”, vine la piață de două ori pe săptămînă, cu lapte (a ajuns să vîndă lapte și la o jumătate de litru!), ouă (0,80 lei/bucată), smîntînă culeasă cu lingura (10 lei/litru), spanac proaspăt (10 lei/kg), fasole albă, uscată 10 lei/litru (15 lei/kg), urzici pentru ciorbă cu 1 leu/grămadă, vin de Paști 6 lei/litru. Acum oferă și murături din cămara sa, la prețul de 2 lei/borcan de 800 ml. De ce așa de ieftin? (de obicei, costă 10 lei). Pentru că are multe murături în cămară și e vremea să fie mîncate de cineva. Clienții sînt puțini, așa că vine la piață și de 3-4 ori pe săptămînă, ca să-și poată vinde tot laptele și brînza. Adesea, laptele i se „prinde” (coagulează) în sticle… Aurica Pop ne spune că, pe lîngă munca din gospodărie, are o pasiune, muzica populară. Poartă costum chiorean, ca în urmă cu o sută de ani. A adunat cîntece și colinzi de la oamenii în vîrstă, repertoriul său numără 12 piese originale. Participă, cînd este invitată, la spectacole și emisiuni de televiziune și ar dori să editeze un DVD într-un studio profesional, însă ar costa zece mii de lei – ar trebui să-și vîndă vacile pentru a aduna atîția bani!

Piața țărănească de la Gară este deschisă între orele 7 și 19, dar de pe la amiază nu mai e nimeni, nici clienți, nici țărani… Duminica, hala e închisă.