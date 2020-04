Condamnat pentru trafic de droguri, depus în penitenciar

Joi, 23 aprilie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Cluj.

Aceştia au identificat şi încarcerat un tânăr, de 21 de ani, condamnat la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc, introducere în ţară de droguri de mare risc și deți­nere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu.

Tânărul a fost depus după gratii în vederea executării pedepsei.

A sustras bani dintr-o locuinţă din Sighetu Marmaţiei

Joi după-amiază, o femeie a sesizat Poliţia Sighetu Marmației că a reţinut o persoană care a sustras o sumă de bani din locuinţa tatălui său.

La faţa locului poliţiş­tii au identificat o tânără, de 29 de ani, din judeţul Sălaj, stabilind că aceasta a pătruns în imo­bil pentru a solicita ajutor şi într-un moment de neatenţie i-a sustras bărbatului 800 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat şi restituit părţii vătămate, iar poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de furt.

Poliţiştii au soluţionat mai multe furturi în Leordina

Activităţile specifice de cercetare şi investigare efectuate de poliţiştii din Leordina au dus la identificarea a doi tineri, de 21 de ani, bănuiţi de comiterea infracţiunii de furt.

Poliţiştii au stabilit că, luni, 20 aprilie, cei doi tineri ar fi pătruns prin efracţie într-un magazin alimentar din Poienile de sub Munte, de unde au sustras bunuri în valoare de aproximativ 2.000 lei.

De asemenea, în urma extinderii cercetărilor, s-a stabilit că unul dintre cei doi tineri ar fi pătruns, în noaptea de 19 spre 20 aprilie a.c., într-o locuinţă din Poienile de sub Munte, de unde a sustras două telefoane mobile, precum şi alte bunuri în valoare de aproximativ 5.000 lei. Prejudiciile au fost recuperate aproape în totalitate.

În continuare se desfăşoară verificări pentru stabilirea cu exactitate a întregii activităţi infracţionale a celor doi tineri.

Tot joi, poliţiştii au identificat un tânăr, de 27 de ani, care, în data de 15 aprilie, a pătruns într-un atelier de tâmplărie din Bistra, de unde a sustras o maşină de înfiletat. Şi în acest caz poliţiştii au recuperat prejudiciul şi continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.