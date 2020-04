Colaborare muzicală inedită între tinerii artiști

Suzana și Daciana Vlad vin cu un mesaj muzical de încurajare: Voi rezista

Suzana și Daciana Vlad, cunoscute ca gemenele folclorului maramureșean, vin cu un mesaj de încurajare pentru toți românii în această perioadă dificilă în care oamenii sunt sfătuiți să stea în izolare, la distanță socială unii de alții, dar și departe de evenimentele culturale, religioase sau de activitățile cotidiene cu care au fost obișnuiți. Artistele au “coagulat” în jurul acestui mesaj optimist mai mulți tineri interpreți talentați cu care au înregistrat piesa Voi rezista un cover inspirat din originalul Resistire. Lansată în Ziua Învierii Domnului, melodia a strâns mii de vizualizări.

“Muzica unește oamenii”

R: După ce ne-ați încântat cu diverse surprize și genuri muzicale, acum veniți cu un mesaj puternic: Voi rezista! Ce v-a inspirat în acest concept?

S.V. și D.V.: Hristos a înviat și bine v-am regăsit dragi cititori ai ziarului “Graiul Maramureșului”. Deși ne aflăm într-o perioadă plină de incertitudini, plină de întrebări fără răspuns și multă neliniște, suntem convinse că MUZICA unește oameni, indiferent că suntem veseli sau triști. Din dragoste pentru publicul nostru și din solidaritate față de toți cei aflați în linia întâi a luat naștere cântecul “Voi rezista”. Ceea ce trăim în momentul de față a fost “sursa de inspirație” dacă o putem numi așa, pentru 12 tineri iubitori de patrie.

R: Care e mesajul pe care vreți să îl transmiteți celor care vor asculta melodia?

S.V. și D.V.: “Voi rezista” nu este doar un cântec, ci putem spune că este un mesaj de încurajare pentru toți românii. Poate unii dintre ei în aceste momente și-au pierdut nădejdea, poate alții suferă de singurătate, de dorul celor dragi, unii poate chiar au pierdut pe cineva drag și tot acest tumult te poate împiedica să fii mai încrezător în ziua de mâine. De aceea noi ne-am gândit să aducem zâmbet și speranță în sufletul oamenilor prin acest minunat cântec, care transmite mult optimism. Doar împreună putem fi mai puternici și doar atunci când facem bine, “Ne facem bine”!!

“Voi rezista”, un proiect muzical, unic

R: Ce melodie a fost folosită pentru acest text cu o semnificație aparte?

S.V. și D.V.: Melodia originală se numește “Resistire” și aparține unor compozitori străini, iar versurile interpretate de grupul nostru au fost compuse de către Cosmin Mocean.

R: Cu cine ați colaborat?

S.V. și D.V.: Din acest proiect fac parte: Mădălina Mureșan, Suzana și Daciana Vlad, Teodora Suciu, Alina Ceuca, Olimpia Guzu Chiș și Iulia Bucur, Cosmin Mocean, Cristian Botezatu, Mihai Poșteanu, Costel Popa, Sebastian Stan și Andrei Vlad, frățiorul nostru, care de această dată cântă la tobe, marea lui pasiune din copilărie, dar și la chitară. Aici am vrea să menționăm faptul că inițiatorul acestui proiect este colegul nostru Mihai Poșteanu. Ne place să spunem că el ne-a provocat, iar noi am acceptat. Acest proiect îl putem considera unul cu totul aparte față de restul proiectelor, deoarece fiecare ne-am înregistrat acasă, am trimis la studio înregistrările și pe această cale vrem să îi mulțumim lui Alex Hatfa pentru implicare și ajutorul oferit, iar în momentul în care a fost gata melodia, la fel am procedat și cu videoclipul. Ne-am filmat fiecare în stilul nostru caracteristic, am trimis filmările videografului, a făcut montajul în doar două zile și a realizat un material minunat. De aceea mulțumirile noastre se îndreaptă și către Creative Star, fără de care bucuria și dăruirea noastră nu putea fi văzută de către public.

R: Care au fost primele reacții ale celor care au ascultat piesa?

S.V. și D.V.: Melodia a fost lansată în ziua de Paște și spre fericirea noastră, în doar trei zile a ajuns la peste 10.000 de vizualizări, ceea ce înseamnă că mesajul nostru a fost primit exact așa cum a fost dăruit, cu multă dragoste. Totodată, ne-au bucurat și gândurile oamenilor pe care le primim în fiecare zi pe rețelele de socializare. Ne mândrim și cu faptul că mesajul nostru a ajuns și peste hotare și am primit multe felicitări pe contul de YouTube și din partea străinilor.

R: Unde poate fi auzită melodia?

S.V. și D.V.: Videoclipul melodiei “Voi Rezista” poate fi găsit pe contul nostru de YouTube “Suzana și Daciana Vlad Official.

Nerăbdătoare să-și răsfețe publicul cu muzica lor

R: Cum e pentru voi această perioadă în care trebuie să stați departe de public, să renunțați la concerte? Cum v-ați adaptat?

S.V. și D.V.: Nu putem să spunem că este o perioadă tocmai ușoară, în care spui stop la tot ceea ce făceai înainte, la tot ceea ce-ți aducea bucurie, dar cu nădejde și credință în Dumnezeu sperăm că viața își va relua cursul normal cât mai repede. Ne-au fost anulate și nouă o parte din evenimente, așa cum le-au fost anulate tuturor, dar nu o privim ca pe o povară, deoarece știm că totul se va reprograma și oamenii se vor putea bucura de cântecul nostru așa cum au făcut-o și înainte. În momentul de față, suntem acasă în Maramureș, alături de mama și de frățiorul nostru. Aici e locul în care ne-am simțit mereu în siguranță, locul care ne-a adus me­reu liniște, locul în care poți să zâmbești chiar și fără motiv.

R: Are și efecte pozitive această perioadă în viața artiștilor?

S.V. și D.V.: Deoarece noi întotdeauna am fost niște persoane optimiste, nu am lăsat niciodată situațiile mai puțin plăcute să ne afecteze nici dintr-un punct de vedere. La fel am procedat și de această dată și statul acasă nouă chiar ne face bine. Foarte mult se bucură și mama noastră că nu mai este singură. Avem mai mult timp pentru noi, pentru că după cum bine știți viața de artist este o viață într-o continuă alergare. După mulți ani, a fost primul Paște pe care l-am petrecut în întregime acasă cu familia și asta pe noi chiar ne-a bucurat. Nimic nu se compară cu liniștea sărbătorilor petrecute în sânul familiei. Pe lângă odihna de care ne bucurăm la maxim, avem mai mult timp să citim, să gătim, să compunem și să gândim proiecte noi, ne relaxăm nu doar mintea dar și sufletul în această perioadă și sperăm că tot ceea ce ni se întâmplă va fi o lecție pentru noi toți. Vom învăța să apreciem mai mult lucrurile care poate înainte ni se păreau banale și nesemnificative. Nimic nu este întâmplător, noi credem în asta.

R: Aveți timp să lucrați la mai multe proiecte?

S.V. și D.V.: Să știi că profităm la maximum de această perioadă, deoarece când vom reveni la viața de dinainte vom avea prea multe de făcut și poate inspirația nu va fi aceeași ca acum când suntem liniștite. Promitem câteva proiecte frumoase, atât folclorice cum ne-am obișnuit publicul, dar vom avea și câteva proiecte puțin altfel. Așteptăm cu mare nerăbdare să ne răsfățăm publicul cu hori de dor și alinare, dar și de veselie mare.

Rezistați și nu vă pierdeți credința în Dumnezeu

R: Ce le transmiteți celor care vă apreciază și care așteaptă reîntâlnirea cu voi și cu muzica voastră?

S.V. și D.V.: În primul rând, vrem să le spunem: REZISTAȚI așa cum rezistăm și noi, atât pentru binele dumneavoastră, cât și pentru binele celor de lângă dumneavoastră. Nu vă pierdeți credința în Dumnezeu, deoarece El a știut întotdeauna ce este mai bine pentru noi, fiți buni, răbdători, dăruiți iubire, ca să primiți iubire. Așteptăm cu mult drag să ne revedem. Cu aleasă prețuire, ale voastre gemene Suzana și Daciana Vlad!