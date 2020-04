Orașul cu zece mii de țărani

Cu 28.000 de locuitori, Borșa este a treia urbe din județul Maramureș, după Baia Mare și Sighetu Marmației, bugetul local fiind de 139 milioane lei în anul 2020, din care 85 de milioane lei sînt prevăzute pentru lucrări la telegondola și la pîrtia nouă de schi, în speranța că Borșa va deveni un pol turistic montan.

Dar pandemia încurcă strategia, economia din zonă rămînînd cu agricultura de subzistență, făcută de cei 10.000 de gospodari ce cresc 4.000 de vaci, 7.000 de oi și capre, 2.000 de porci și 500 de cai. Orașul Borșa are numai 2.000 de salariați, din care jumătate lucrează în sănătate, învățămînt și administrație, iar ceilalți, în 700 de firme mici (comerț, exploatarea și prelucrarea lemnului, turism, prelucrarea fibrei de sticlă). Speranța că orașul va fi vizitat anual de o sută de mii de turiști, care vor aduce prosperitate pentru locuitori, este un vis.

Borșa rămîne izolată, tinerii au plecat la muncă în străinătate (circa 60% din populație a emigrat), absolvenții de facultăți nu se mai întorc acasă, nu există locuri de muncă și salariile sînt mici.

Consiliul Local și Primăria Borșa încearcă să dinamizeze dezvoltarea prin investiții. În acest an, va fi modernizată rețeaua de iluminat public, vor fi schimbate cele 230 de console de susținere și vor fi puse 700 de LED-uri noi, pe cele 40 de străzi. Lucrarea costă 450.000 lei.

Conform proiecției de buget pe 2020, Primăria Borșa va cheltui în acest an mulți bani pentru pîrtia nouă de schi și pentru telegondolă! Mai bine ar fi ca fondurile publice să fie dirijate spre nevoile locuitorilor, o prioritate ar fi asfaltarea ulițelor din oraș și pietruirea drumurilor de cîmp.