FRF a trecut de jumătatea procedurilor necesare reconfirmării găzduirii EURO 2020 la București

Structura Locală de Organizare a EURO 2020, condusă de Florin Șari, lider de proiect din partea FRF, a înregistrat semnarea a 12 documente din cele 21 necesare reafirmării angajamentelor Bucureștiului pentru găzduirea Campionatului European de fotbal în 2021.

În urma pandemiei de COVID-19, UEFA a decis amânarea cu un an a desfășurării EURO 2020. Din punct de vedere procedural, cele 12 orașe gazdă, printre care și București, au fost solicitate să își reînnoiască angajamentele asumate acum 6 ani. Documentele resemnate, care atestă voința fermă de a rămâne în proiectul UEFA EURO, trebuie transmise forului european până la finele lunii aprilie.

Cele 21 de angajamente provin de la autoritățile locale și naționale din fiecare oraș-gazdă. Pe 15 aprilie 2020, Cabinetul Orban a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care se prelungește statutul de interes public și importanță națională al EURO 2020, până la încheierea acestuia.

Turneul UEFA EURO 2020 își va păstra aceeași denumire și în anul 2021 și se va desfășura în perioada 11 iunie – 11 iulie. La acest moment, la București sunt repartizate patru meciuri: Grupa C, Duminică, 13 iunie 2021, ora 19.00*: Austria – câștigătoare play-off D sau A; Joi, 17 iunie 2021, ora 16.00*: Ucraina – Câștigătoare play-off D sau A; Luni, 21 iunie 2021, ora 19.00*: Ucraina – Austria; Optime de finală, Luni, 28 iunie 2021, ora 22.00*: 1F – 3A/B/C.

* Orele urmează să fie confirmate.

Pentru a fi prezentă la EURO, România trebuie să câștige play-off-ul ce urmează a se desfășura în toamna anului 2020. Într-o primă partidă, tricolorii vor disputa semifinala barajului în Islanda. În cazul unui succes, naționala noastră va juca pentru calificarea la turneul final, cu Bulgaria sau Ungaria, tot în deplasare. Dacă ajunge la turneul final, România va juca în grupa C, cu două meciuri la București.