Vocea MERITO

Ioana Steluța Manea este profesoară de matematică la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol și este profesor MERITO 2019.

Pe Steluța am cunoscut-o la Gala MERITO de anul trecut, în martie, ea nefiind prezentă în Summer Campul de la Padina Ursului. Nu am avut timp să socializăm în cele câteva zile petrecute împreună, însă am devenit o „prietenă” fidelă a paginii ei de Facebook unde postează poze absolut minunate. Așa am aflat că marea ei pasiune este fotografia care, se pare, se îmbină foarte frumos cu matematica și cu Vivaldi (așa cum afirmă). Da, „e o profă de mate care, în timpul liber, merge pe plajă sau pe faleză și face fotografii pe care, apoi, le editează până ajung să transmită ce a simțit când le-a făcut, care-și umple viața citind sau învățând să cânte la pianina pe care și-a cumpărat-o”, așa cum apare în povestea ei, pe care puteți să o citiți aici http://www.proiectulmerito.ro/ioana-steluta-manea/. (Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – profesor MERITO 2019)