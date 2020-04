28 aprilie – Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă

În fiecare an, în 28 aprilie, Organizația Internațională a Muncii sărbătorește Ziua Internațională a Sănătății și Securității în Muncă și comemorarea victimelor accidentelor de muncă.

În 2020, în condițiile în care guvernul, angajatorii și lucrătorii se confruntă cu lupta împotriva pandemiei COVID-19, Ziua mondială a securi­tății și sănătății la locul de muncă se axează pe combaterea focarului de boli infecțioase la locul de muncă, cu accent pe COVID-19, precizează site-ul www.ilo.org.

Astfel, în 28 aprilie, la sediul Organizației Internaționale a Muncii (ILO), din Geneva, se desfășoară campania „Opriți pandemia! Securitatea și sănătatea la locul de muncă pot salva vieți!” Scopul campaniei este stoparea creșterii numărului de cazuri COVID-19 în unele zone ale lumii și capacitatea de a menține ratele în scădere a cazurilor în alte zone. Guvernele țărilor, angajatorii, lucrătorii și organizațiile sindicale fac eforturi uriașe pentru a combate pandemia COVID-19 și pentru a proteja sănătatea la locul de muncă.

Ziua de 28 aprilie este asociată și cu mișcarea de comemorare a victimelor accidentelor de muncă sau a persoanelor care s-au îmbolnăvit la locul de muncă. Accidentele și bolile la locul de muncă pot fi evitate prin instruirea elevilor, studenților și prin creșterea acțiunilor de prevenție, iar acest deziderat trebuie să devină obligatoriu în toate statele lumii.

În contextul răspândirii infecției cu noul coronavirus, Inspecția Muncii recomandă angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților acestora, precum și altor participanți la procesele de muncă să aplice măsurile dispuse de CNSU și autoritățile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19.

În contextul epidemiologic actual, pentru a preveni răspândirea infecției cu noul Coronavirus, angajatorul are obligația de a asigura măști de protecție, mănuși de protecție etc., de a acorda, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape de hârtie, dezinfectanți etc.) și de a stabili măsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii, de a asigura dezinfectarea locurilor de muncă, a mijloacelor de transport. De asemenea, se recomandă evitarea organizării reuniunilor de lucru cu un grup mai mare de trei participanți, limitarea contactului dintre persoane, păstrarea distanței de siguranță, evitarea activităților colective.

De asemenea, în contextul epidemiologic actual, se recomandă angajatorilor să introducă, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau telemunca în perioada stării de urgență.

Inspector-șef,

Dragoș NĂCUȚĂ