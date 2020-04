Și-a donat premiul în bani vârstnicilor

Câștigătoarea tombolei impozitelor, organizată în fiecare an de Primăria Cavnic, și-a donat premiul câștigat, adică 1.000 de lei, vârstnicilor cu nevoi mai mari.

Astfel, patru bătrâni din Cavnic, cu o situație materială precară, au primit câte 250 de lei din partea doamnei Mottl Melinda. „După ce a câștigat la tombola impozitelor suma de 1.000 lei, Melinda Mottl a donat banii câștigați la patru persoane nevoiașe, deoarece ea are o situație materială bună. O felicit personal pentru gestul făcut și îi încurajez pe toți cei care au o situație materială mai bună să îi urmeze gestul! Noi i-am îndeplinit dorința, ne-am deplasat la patru persoane fără venituri, sau cu venituri mici. Toți acești oameni, care au primit banii, i-au mulțumit doamnei Mottl”, a declarat Vladimir Petruț, primarul Cavnicului. Administrația locală din Cavnic organizează în fiecare an tombola impozitelor, care a devenit o tradiție. În acest fel, primăria îl premiază pe unul dintre căvnicarii care și-a plătit integral dările către bugetul local și nu are datorii la stat.