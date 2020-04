Grup de suport pentru elevii care dau bacalaureatul

La inițiativa Asociației DEIS (președinte Diana Sabo), pe rețeaua de socializare Facebook, a fost creat grupul de suport „Bacalaureat 2020”. Acesta este dedicat elevilor de clasa a XII-a care, în contextul creat de răspândirea noului coronavirus, sunt puși în situația de a se pregăti pentru examen în condiții nefavorabile. Totodată, grupul este deschis profesorilor, precum și lucrătorilor de tineret care pot să ofere sprijin relevant.

• Module create pentru fiecare disciplină de examen

Grupul este un spațiu virtual în care elevii pot să facă share de lecții/idei/resurse care pot ajuta în pregătirea pentru bacalaureat, pot să ceară/să ofere ajutor la diferite materii/exerciții/teme legate de examen ori pot să posteze/sugereze orice altceva care cred ei că ajută în perioada asta cel puțin incomodă. „Grupul a fost creat pe Facebook pentru că este una dintre platformele cele mai utilizate de către tineri și este un grup de tip Social Learning care permite crearea de module, acestea fiind utile în organizarea pos­tă­ri­lor/dis­cuției în funcție de disciplină. Modulele sunt create pentru fiecare disciplină din care se va susține examenul de Bacalaureat, indiferent de profil, adică: proba obligatorie (Limba și literatura română, Limba și literatura maternă); proba obligatorie a profilului (Matematică, Istorie); proba la alegere a profilului și specializării (Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie, Sociologie). În plus, mai există modulul „Toate materiile” în cadrul căruia se postează informații care cuprind toate aceste discipline enumerate anterior. Grupul este creat recent, iar până în momentul de față elevilor li s-a pus la îndemână un set de site-uri/pagini de Facebook de unde pot să se informeze corect cu privire la examenul de Bacalaureat. De asemenea, după un scurt sondaj printre elevi, am centralizat câteva platforme de comunicare și învățare eficiente pe care le pot utiliza în interacțiunea cu cadrele didactice. Bineînțeles, elevilor li se postează zilnic diferite site-uri/platforme/canale de Youtube/teste/ care au ca tematică o singură disciplină. În weekend, obișnuim să postăm articole cu tematici precum: Cu pandemia la psiholog: sfaturi pentru elevi; Cum învăț pentru BAC? etc. pentru a avea un conținut mai lejer, dar util”, explică Ioana Dunca, lucrător de tineret și administrator al grupului.

• Acces gratuit și la sesiuni de consiliere emoțională

În momentul de față, sprijinul pe grup poate veni din partea elevilor, adică există un sprijin reciproc între ei, iar pe viitor, administratorii grupului vor încerca să aducă și cadre didactice și/sau studenți, în funcție de nevoile reale ale elevilor și de numărul solicitărilor. În ceea ce privește resursele necesare învățării, elevii care au acces la spațiul online beneficiază și de o gamă mai largă de metode de învățare, pot să interacționeze inclusiv cu cadrele didactice de la școală. „Problema apare atunci când ne raportăm la elevii care nu au confortul de a participa la cursurile online din diverse motive obiective: familie cu un singur PC în casă, cu părinți care îl utilizează pentru a realiza telemunca; familie fără niciun device electronic (telefon, laptop, PC, tabletă, mobil) sau Internet. Există copii și tineri care fac parte din grupuri vulnerabile, adică sunt într-o situație de risc ridicat (sărăcie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare socială etc.), cărora nu le sunt satisfăcute nici măcar nevoile de bază pentru a avea un trai decent. De aici putem deduce că accesul la educație a acestor copii și tineri este imposibil, mai ales în contextul pandemiei”, punctează Ioana Dunca. Pe lângă acest grup de suport pentru cei care au examene anul acesta, Asociația DEIS facilitează accesul gratuit al tinerilor la sesiuni de consiliere emoțională de grup sau individuale cu Ștefana Tirică, psiholog clinician și psihoterapeut (pe care o găsiți aici: https://stefanatirica.ro/). Până acum, tinerii și-au exprimat nevoia de a discuta despre cum își pot îmbunătăți motivația de a învăța, cum pot să își îmbunătățească somnul, cum gestionează relațiile cu prietenii în aceste vremuri de distanțare socială și despre alte provocări sau temeri cu care se confruntă ei acum.