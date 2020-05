Ionuţ Stroe: „Competiţiile vor fi reluate doar în momentul când totul va fi sub control”

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, duminică, la Digi Sport, că se pregăteşte un cadru legislativ pentru reluarea competiţiilor şi că doar în momentul în care va exista siguranţa că totul este sub control vor începe competiţiile.

„Cu siguranţă, practicarea sportului este foarte benefică pentru societate. La nivel psihic, fizic, la nivel de educaţie te poate ajuta, dar, din păcate, suntem nevoiţi acum să practicăm activităţile fizice acasă. Pregătim cadrul legislativ, nu trebuie să dăm cu piciorul la ce am reuşit până acum. România se află în nişte limite rezonabile, dacă facem o comparaţie cu alte ţări. Trebuie să avem un cadru clar prin care să stabilim cum se va face reluarea sportului. Cu toţii suntem nerăbdători, ne gândim la momentul în care se va putea relua sportul. E important de precizat că sporturile în aer liber vor avea întâietate, în contextul actual nu toate sporturile prezintă acelaşi grad de risc. Fotbalul are un grad de risc ridicat. Sporturile care se pot practica individual sau cele în aer liber au cel mai mic grad de risc”, a spus Stroe.

El a menţionat că ridicarea restricţiilor după expirarea stării de urgenţă nu trebuie înţeleasă ca o permisiune de reluare a tuturor activităţilor sau antrenamentelor. „Ridicarea restricţiilor se va face treptat şi cu mare precauţie. Lucrăm cu Ministerul Sănătăţii în acest sens. Competiţiile vor începe doar în momentul în care ne vom asigura că ţinem totul sub control, că există un cadru de siguranţă maximă şi, în mod obligatoriu, când va exista o perioadă de pregătire înaintea reluării competiţiilor. Lucrăm la aceste scenarii, se întâmplă aceleaşi lucruri peste tot în lume, mai avem de aşteptat. Trebuie să fim cumpătaţi, trebuie să avem răbdare, că am văzut că sunt şi câteva exemple negative”, a explicat ministrul.