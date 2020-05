Frământările unui dascăl în „izolare”

Elevi obosiți și derutați, părinți depășiți de situație, dascăli uneori prea dornici să parcurgă programa și să fie la zi cu lecțiile pe platforme on line de toate tipurile – cam asta ar fi radiografia învățământului la distanță în vremea pandemiei… Lucrurile decurg cam la fel și în județul nostru.

Nu vreau să mă refer aici la faptul că, de aproape două luni, în­vă­țământul se desfășoară în condiții cumva improprii, în sensul că, atunci când ne-am pregătit să fim dascăli, învățam că lecția este un proces complex de comunicare, care presupune prezența nemijlocită a celor implicați, profesor și elevi. Situația actuală a răsturnat coordonatele temporale și spațiale ale lecției. Ca profesor, nu mai ai ca ghid nemijlocit privirea curioasă sau, uneori, contrariată a copilului care te urmărește, încercând să învețe sub îndrumarea ta. Ca elev, nu mai ai glasul dascălului sau mâna care intervine părintește pentru a corecta erori survenite în rezolvarea unor cerințe… Toate acestea vin ulterior, timpul se dilată sau se comprimă, spațiul devine o barieră…

Dincolo de asta, există semnale de disperare în rândul părinților și copiilor cu privire la faptul că sunt copleșiți de avalanșa de materiale și sarcini de lucru primite în această perioadă. Știu că este așa. Nu doar de la elevii și părinții de la Școala „Alexandru Ivasiuc”, unde sunt profesor de aproape 20 de ani…

De altfel, aspectele care trebuie luate în considerare în perioada desfășurării de cursuri online sunt numeroase și complexe. Și mă refer aici atât la situația profesorului, cât și la a elevului. Pentru profesor, care de cele mai multe ori este și părinte, școala de acasă presupune o dificilă gestionare a timpului și a resurselor tehnice: de multe ori, sunt familii cu doi dascăli și unul sau doi copii, sau poate mai mulți, școlari. În acest caz, dacă nu dispun de mai mult de un dispozitiv, reiese că, teoretic, în același interval orar – presupunem 8.00-14.00 – trebuie să folosească cel puțin două persoane același dispozitiv, fără a mai lua în considerare timpul necesar realizării sarcinilor de către copii sau pregătirii materialelor pentru elevi în cazul profesorului.

Apoi, tot profesorul-părinte trebuie să își sprijine copilul în rezolvarea cerințelor zilnice… Alt consum de timp și energie… Iar elevul, chiar și unul serios și conștiincios, trăiește sub presiunea sarcinilor care „curg” continuu, cu sau fără termen de îndeplinire. Apoi, școala „online” presupune un consum mai mare de resurse de energie decât școala față în față. Din perspectiva elevului, efortul de a transcrie o lecție venită pe flux este dublu față de acela de a lua notițe în clasă, după dictarea profesorului, când timpul se reduce la jumătate. Acasă, trebuie să descarce materialul, să citească, să transcrie și să rezolve sarcini de lucru, care, de multe ori, reprezintă atât etapa de fixare a lecției, cât și o „temă de casă”. Și asta doar pentru o singură materie de studiu. Să ne gândim că, în programul școlar obișnuit, un elev de gimnaziu are aproximativ șase materii de studiu pe zi.

În plus, nu e deloc de neglijat aspectul referitor la abilitățile digitale… atât ale profesorilor, cât și ale elevilor. Fără să vreau să incriminez pe cineva, constat doar că deși unii – elevi, respectiv profesori – aveam suficiente cunoștințe pentru a ne servi de calculator în predare-învățare, această perioadă reprezintă o provocare pentru toți, întrucât platformele de lucru sunt noi, cu interfață și meniuri noi, pe care a trebuit să le intuim și „citim” singuri, fără „mentori”, eventual urmărind „tutoriale” (videoclipuri explicative) online. Pe lângă asta, fie copiii, fie părinții – în cazul preșcolarilor sau al celor din ciclul primar – a trebuit să fie ghidați telefonic, la început, pentru a se înscrie sau a lucra pe aceste platforme, foarte utile de altfel pentru organizarea și furnizarea materialelor de studiu. Și totul din mers, într-o cursă contracronometru, întrucât nu ne permitem să abuzăm de timpul nimănui, nici al părintelui, nici al copilului.

În ceea ce îi privește pe părinții îngrijorați de ruperile de ritm sau pierderile de informație inerente cursurilor online, eu, personal, sunt convinsă că interesul oricărui părinte preocupat de binele copilului este ca acesta să fie în primul rând sănătos, din toate punctele de vedere și, mai ales, în echilibru, adică „fericit”! Un copil fericit va deveni un copil instruit… Instruirea se poate rafina oricând, însă, odată ce ai fragilizat echilibrul sufletesc al unui copil sau echilibrul său energetic, refacerea este mult mai dificilă….

Prof. Eliza POP