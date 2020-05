Lucrări intense pe DJ 186 – Valea Izei și Dragomirești

Edilul din Dragomirești, Vasile ȚIPLEA, s-a declarat mulțumit de faptul că se lucrează pe întreg tronsonul cuprins între granița de hotar cu comuna Bogdan Vodă și orașul Săliștea de Sus, fiind montate rigole, iar la acostamente se pune piatră spartă.

„În Dragomirești se construiește și un pod de traversare peste râul Iza, dar sunt și lucrări la 9 podețe care traversează dinspre versant înspre râul Iza. Podul peste Iza, cuprins în proiectul de reabilitare a DJ 186 are o lungime de 45 metri și este realizat în proporție de 30%. Am vizitat și cele două puncte de lucru amplasate de antreprenor în orașul nostru, respectiv locațiile în care sunt pregătite stațiile de asfalt și de spargere piatră dură” – a declarat primarul din Dragomirești.

Șeful administrației județene, Gabriel Zetea a precizat că, în urma vizitei a văzut că muncitorii au demarat lucrările pe întreaga porțiune de 4,1 km care traversează comunitatea şi a primit asigurări că, până în toamna acestui an se va turna primul strat de asfalt. (o.m.)